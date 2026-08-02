¿Por qué el litio de Jujuy viajaría al Atlántico cuando el Pacífico está más cerca?

Por el Ing. José Sesma



Una reflexión técnica para fortalecer el MERCOSUR, la ZICOSUR y la integración bioceánica, con el único propósito de contribuir al debate y al desarrollo regional.



En los últimos días trascendió la noticia de que un grupo empresarial coreano proyecta exportar el litio extraído de yacimientos ubicados en la provincia de Jujuy utilizando como punto de embarque el puerto de Corrientes Capital, con destino final a los mercados asiáticos.

En primer lugar, deseo dejar expresamente aclarado que esta reflexión no pretende cuestionar la inversión privada ni poner obstáculos al desarrollo de un proyecto que puede generar actividad económica y nuevas oportunidades para nuestro país. Muy por el contrario, mi intención es aportar una opinión técnica, desde la ingeniería y la planificación logística, que contribuya a enriquecer el debate sobre la integración regional y la competitividad de la Argentina.

Como profesional dedicado desde hace décadas al estudio de la infraestructura, el transporte y los corredores bioceánicos, considero oportuno plantear un interrogante que, a mi entender, merece ser analizado.

¿Por qué transportar el litio desde Jujuy hasta el puerto de Corrientes para luego navegar por la Hidrovía Paraguay–Paraná, salir al océano Atlántico y continuar hacia China, cuando la provincia de Jujuy cuenta con el Paso Internacional de Jama, que conecta directamente con los puertos de aguas profundas del norte de Chile y con diversos puertos del Perú?

Desde una mirada estrictamente geográfica y logística, la salida por el océano Pacífico parecería ofrecer un recorrido más corto, más directo y, potencialmente, más competitivo hacia los mercados del Asia-Pacífico. Esa ha sido, precisamente, la razón de ser de los corredores bioceánicos impulsados durante décadas por los países que integran el MERCOSUR y la ZICOSUR.

Naturalmente, si una empresa internacional ha decidido optar por la salida a través de la Hidrovía Paraguay–Paraná, es razonable pensar que existen fundamentos técnicos, económicos, operativos o comerciales que respaldan esa decisión. Sería muy enriquecedor que dichos fundamentos pudieran conocerse, ya que permitirían comprender mejor las ventajas comparativas de cada alternativa logística y contribuirían al diseño de futuras políticas públicas de infraestructura y transporte.

No se trata de establecer cuál corredor es "mejor" en términos absolutos, sino de analizar objetivamente cuál resulta más eficiente para cada tipo de carga, considerando costos, tiempos de tránsito, disponibilidad de infraestructura, frecuencia de servicios marítimos, seguridad, impacto ambiental y competitividad internacional.

Como correntino, anhelo que el puerto de Corrientes continúe creciendo, incorpore nuevas cargas, genere empleo y se consolide como un nodo logístico de relevancia nacional e internacional. Sin embargo, también considero que el desarrollo de nuestras provincias debe sustentarse en una planificación estratégica integral, que fortalezca simultáneamente a todas las regiones argentinas y potencie los procesos de integración física y económica del MERCOSUR y de la ZICOSUR.

El debate técnico nunca debe interpretarse como una oposición al progreso. Por el contrario, constituye una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones, optimizar las inversiones y construir consensos que beneficien al conjunto del país.

Mi único propósito al formular este interrogante es contribuir al intercambio de ideas entre empresarios, funcionarios, universidades, especialistas y la sociedad en general. Estoy convencido de que el crecimiento sostenible se construye escuchando todas las opiniones y analizando cada proyecto con criterios técnicos, económicos y estratégicos.

Si esta reflexión sirve para enriquecer el debate sobre la infraestructura logística argentina y sobre el futuro de los corredores bioceánicos del MERCOSUR y la ZICOSUR, habrá cumplido plenamente su objetivo.



Ing. José Sesma



Especialista en Infraestructura Energética, Transporte e Integración Regional.



Ex profesor universitario e investigador en proyectos de integración física y energética del MERCOSUR y la ZICOSUR.



Autor de diversas publicaciones y trabajos técnicos, entre ellos La Integración de América y Corredor Bioceánico Bimodal del Norte Grande Argentino. Propuesta Técnica y Macroeconómica para la Integración del Cono Sur.



Nota periodística que motivó esta reflexión: El Litoral – Una empresa coreana comenzará a exportar litio de Jujuy por el puerto de Corrientes



