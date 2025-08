Un juez fue sancionado por acoso laboral y sexual a una secretaria

En respuesta a la denuncia de acoso sexual y laboral, presentado por una secretaria judicial, el Superior Tribunal de Justicia, aplicó una sanción administrativa al juez de Paz Barrial Carlos Hugo Chiama.

Tras analizar la denuncia presentada por la mujer el 31 de octubre de 2023, el Superior Tribunal de Justicia, en su facultad de controlar la conducta y cumplimiento de los deberes y funciones de los magistrados, estimó "procedente imponer al Dr Carlos Hugo Chiama, una multa equivalente al 30 por ciento de la remuneración que percibe mensualmente".

Argumentan que el "magistrado no registra sanciones disciplinarias anteriores. Sin embargo por su gravedad, los hechos que se le imputan, ameritan la imposición de la referida sanción, ya que su conducta está reñida con el decoro, la rectitud y la solvencia moral con que debe conducirse un juez", establecen.

Denuncia

En la denuncia, la secretaria expuso una serie de graves situaciones y mencionó por ejemplo que "en una oportunidad que le llevó un expediente para corregir la firma digital, se tuvo que hacer la sorda porque el Dr Chiama, tocándole sus partes íntimas le dijo: 'no querés darle un besito' y que entonces ella miró para otro lado".

Un caso puntual mencionó que "el 31 de octubre del 2023, hallándose en el Juzgado de Paz Barrial N°1, el dr Chiama, al hizo llamar para hacerle una corrección en una sentencia de un expediente. Que en ese momento él le tocó y le acomodó la camisa y le puso la mano en el pecho. Que entonces ella le dijo que 'a mi no me gustan los hombres' y le sacó la mano. Luego se dio vuelta y se fue a su oficina".

Afirmó además que "existieron muchos hechos anteriores que ella fue precavida y evitó al Dr Chiama".

También "refirió que, en otras oportunidades el Dr Chiama le entregaba los expedientes tocándole sus partes íntimas y que entonces ella miraba para otro lado".

Pese a la gravedad de la denuncia, el acusado continuaría en sus funciones, según indicaron fuentes del caso.