Isla Apipé: hallaron 750 metros de espineles en un área de reserva

En sendos procedimientos, la Prefectura Naval Argentina incautó espineles en un área de reserva natural y mallones de pesca ilegal con 11 pescados.

El primer operativo realizó la Prefectura Vizcaíno en el kilómetro 1412 margen izquierda del Río Paraná, donde secuestró 2 redes tipo sabaleras de 200 metros en total con 11 especies ya enganchadas cuatro bogas, cinco bagres y dos sábalos que debieron incautar.

El procedimiento se realizó por infracción Ley de Pesca Provincial N° 4827/94 y el aforo total de lo incautado sería de $445.000.Otro operativo de la zona se concretó en una zona de reserva inctícola, en el kilómetro 1464 margen izquierda del Río Paraná donde personal de la Prefectura de Isla Apipé halló y secuestró cinco espineles de 750 metros en total con 250 anzuelos, más otras tres redes tipo sabaleras que sumaron 600 metros entre todas.

Destacaron que aún no poseían especies ícticas y que el aforo de la totalidad de lo incautado fue de $2.012.500. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes.