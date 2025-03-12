¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
Permanecía oculto en un escampado y lo detuvieron

Ante la presencia policial, el sujeto emprendió la huida.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de marzo de 2025 a las 12:42

La Policía de Corrientes, informó este miércoles que detuvo a un hombre que estaba escondido entre las malezas de un escampado entre las calles Ballerini y Pasionarias de la ciudad capital. Según agentes policiales, el sujeto poseía antecedentes policiales y pedido de captura.

Mientras la policía realizaba sus recorrida de prevención, visualizaron a una persona que se encontraba entre las plantas de un campo extenso. Al notar la presencia policial, el sujeto procedió a huir, donde por fortuna, metros más adelante lograron atraparlo.

El hombre tiene 23 años y fue trasladado a la comisaría Décimo Séptima Urbana donde se realizan los trámites del caso.

