Varios detenidos durante un operativo de contralor

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un operativo de contralor en la ciudad Capital. Como resultado se detuvo a varias personas y se secuestraron vehículos.

La Comisaría VIII Urbana desplegó un operativo de control de documentación vehicular e identificación de personas en su zona de influencia, durante la tarde del miércoles.

Como resultado de esta acción se demoró a siete personas para averiguación de antecedentes y se secuestraron cinco motocicletas por no contar con la documentación requerida.

Los detenidos y los vehículos secuestrados fueron trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan los trámites de rigor.