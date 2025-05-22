¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes

Varios detenidos durante un operativo de contralor

Además, se secuestraron vehículos por no contar con la documentación requerida.

Por El Litoral

Jueves, 22 de mayo de 2025 a las 12:35

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un operativo de contralor en la ciudad Capital. Como resultado se detuvo a varias personas y se secuestraron vehículos.

La Comisaría VIII Urbana desplegó un operativo de control de documentación vehicular e identificación de personas en su zona de influencia, durante la tarde del miércoles.

Como resultado de esta acción se demoró a siete personas para averiguación de antecedentes y se secuestraron cinco motocicletas por no contar con la documentación requerida.

Los detenidos y los vehículos secuestrados fueron trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan los trámites de rigor.

