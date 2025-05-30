Un juez de Corrientes quedó suspendido de sus actividades por acoso sexual

El juez de Paz Barrial N°1 de la ciudad de Corrientes, Carlos Hugo Chiama será elevado a Jurado de Enjuiciamiento tras una grave denuncia de acoso sexual y laboral realizada por la secretaria de su juzgado. El funcionario había sido suspendido de sus funciones a comienzos de mayo, luego de que el Consejo de la Magistratura de la provincia resolviera formularle una acusación formal

La Resolución N° 36/25 del Consejo de la Magistratura establece que los hechos investigados “afectan derechos fundamentales de las víctimas y comprometen gravemente la confianza institucional”. Además, existen pruebas suficientes para llegar ante la instancia de Jurado de Enjuiciamiento."

Según trascendió, la denunciante señaló haber sido víctima de situaciones reiteradas de acoso por parte del magistrado.

Ante la gravedad del caso, el Consejo consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, que será el encargado de evaluar la conducta del juez Chiama.

En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) manifestaron su preocupación y reclamaron que no se interrumpa el procedimiento por posibles trámites jubilatorios del acusado, como se habría especulado en los últimos días.

Desde el Sindicato, manifestaron su reclamo diciendo: "Lo dijimos meses atrás, cuando apenas comenzaba a conocerse este caso: el acoso sexual en el trabajo es una de las más crueles manifestaciones de violencia. Más aún cuando el acosador lo hace valiéndose de su investidura jerárquica".

Seguidamente, agregaron: "Lamentablemente tenemos que reiterar que la Justicia de Corrientes no es ajena a este flagelo que tanto daño causa a la salud integral de las personas trabajadoras"

Desde el Sindicato, manifestaron que llama la atención el caso Chiama . Ante ello, como representante de trabajadores y trabajadoras judiciales, exige que se lleve adelante el proceso para determinar la responsabilidad del magistrado.

"El Poder Judicial de Corrientes debe ser ejemplo y no puede albergar en sus dependencias a acosadores ni violentos, mucho menos a nivel de la magistratura. Es obligación de sus autoridades propiciar un ámbito laboral justo, equitativo y libre de todo tipo de violencias", manifestaron desde el sindicato.

El Convenio 190 de la OIT proporciona un marco común para prevenir, remediar, eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral, incluyendo la violencia de género.

El caso genera un fuerte impacto institucional por tratarse de un magistrado acusado de conductas incompatibles con el ejercicio de su función. De comprobarse los hechos, se trataría de una grave vulneración a los principios éticos del Poder Judicial.