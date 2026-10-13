Juicio por Loan: hablaron vecinos del paraje Algarrobal y relataron las primeras horas de búsqueda

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudó con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La jornada tiene seis testigos convocados y el principal interés gira sobre la declaración de vecinos del paraje Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Testimonios

Ante el tribunal, presidido por Fermín Ceroleni, fueron citados Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Chamorro y Ramón Robledo. Del mismo, deben presentarse a declarar Argentina Maldonado, Mariana Galarza y Carlota Moreira.

Las declaraciones de las familias Chamorro y Robledo son parte de la estrategia de la fiscalía, ya que sus campos se encuentran en los alrededores de la casa de Catalina Peña (abuela de Loan) y del naranjal donde el nene fue visto por última vez. Y es que, con el relevamiento de estas propiedades, se confirmó que la zona donde desapareció Loan no estaba deshabitada, como se estableció inicialmente.

🔴 Brindó testimonio un vecino directo de Catalina

Ramón Robledo vive a 500 metros de la casa de Catalina. En este caso, el tercer testigo de la audiencia, también relató que Benítez fue quien le contó sobre la desaparición del “hijo de José”, cerca de las 15.30 del 13 de junio.

"Lo noté bastante preocupado y lo único que me dijo fue que se perdió la criatura", declaró Robledo sobre el imputado. También explicó que "al rato apareció José" y se enteraron de que se trataba de un menor de 5 años.

“Salimos con mi viejo a caballo y buscamos en los lugares donde creímos que podía estar el niño. No pudimos encontrar ningún rastro”, señaló.

🔴 Declaró otra vecina del paraje Algarrobal

Agustina Chamorro es nieta de "Don" Raúl, testigo que declaró minutos antes. Según contó, en las primeras horas de búsqueda en el campo, vio a Laudelina Peña y conoció a Mónica Millapi. “Nos dijeron que Loan se perdió en el naranjal, que no supieron para dónde se fue”.

Del mismo modo que su abuelo, Chamorro afirmó que Benítez fue la primera persona les contó sobre la búsqueda de Loan. Además, relató que pudo hablar con José Peña, padre del nene desaparecido: "Se lo veía muy angustiado".

De acuerdo a la testigo, junto a su abuelo, realizaron la búsqueda a pie y luego a caballo, siempre por el campo “Chamorro”, que es de alrededor de 200 hectáreas.

Luego también destacó que durante la noche del 13 de junio, la Policía les pidió permiso para ingresar al campo de su abuelo y avanzar con la búsqueda.

🔴 Habló Raúl Chamorro, vecino del paraje Algarrobal

Raúl Anselmo Chamorro fue mencionado varias veces a lo largo de las audiencias y es que su vivienda se encuentra a 2.000 metros de la casa de la abuela de Loan.

Según explicó frente al tribunal, fue Antonio Benítez (imputado) quien le dio la noticia de que un nene estaba perdido. "Fue el único que salió a buscarlo (a Loan) hacia la ruta. Nos preguntó si habíamos visto a un pibe", dijo.

🔴 Comenzó la audiencia (9.30)

Comenzó una nueva audiencia el día que se cumplieron 2 años y cuatro meses desde que sustrajeron a Loan.

Está presente en el Escuadrón 58 de Gendarmería el juez Simón Pedro Bracco (General Roca, en Río Negro), quien suele participar por videoconferencia.



