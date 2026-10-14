Se cayeron las declaraciones de Lilita Carrió y José Codazzi en el juicio por Loan

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña, la abogada defensora, Monica Chirivín, confirmó que desistió de las convocatorias de Elisa Carrio y José Codazzi. Además, en el arranque de la jornada en el Escuadrón 48, se solicitó que el periodista Alejandro Pueblas sea llamado a declarar como testigo.

Para la audiencia fueron convocados a brindar testimonio María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Zubirá, Eliana D’Andrea y Agustín Ibarra.

🔴 Cayeron las declaraciones de Carrió y Codazzi

Lo confirmó la abogada Mónica Chirivín, quién había propuesto los testimonios, pero en la audiencia de este miércoles desistió de que se los convoque.

"Codazzi es un testigo contaminado y no le sirve a nadie", dijo la abogada a El Litoral.

"Necesito que se pruebe que a Laudelina la llevaron a una fiscalía provincial y con los testigos que sostengo se podrá comprobar sin que interceda la cuestión política", sostuvo Chirivín.

“La doctora Carrió es muy clara, pero su testimonio podría complicar la cuestión política, y nos alcanza con probar que a Laudelina la llevaron a una fiscalía de otro fuero", agregó.

Asimismo, subrayó que el abogado José Fernández Codazzi es un testigo "contaminado" y lo unió a que en la causa penal que afronta en Esquina por el caso del niño N tienen participación otros defensores del juicio por Loan que sostienen la hipótesis del accidente.

"Yo no sostengo esa teoría y me ha costado intercambios para nada amables con mis colegas", indicó la abogada al hablar con El Litoral.

En ese sentido precisó que Jorge Monti, letrado que representa a Daniel Ramírez y Mónica Millapi, contribuyó en Esquina a la defensa de Codazzi al obtener la morigeración de la prisión preventiva. Así también, destacó que el defensor del comisario Walter Maciel, Richard Vallejos, es patrocinante de un coimputado en el caso del niño N.

🔴 El pedido para que declare Pueblas

Alejandro Pueblas había sido propuesto inicialmente por la defensa de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, pero, tras finalizar la audiencia de ayer, el abogado Ernesto "Tito" González desistió del testimonio del periodista.

Ante esta situación, el abogado Adrián Maceri, quien representa a los imputados Verónica Machuca Yunis y Pablo Noguera, insistió sobre la importancia de Pueblas. Según sostuvo, se trata de un testigo común a todas las partes y calificó su declaración como “útil, pertinente e imprescindible” para la teoría del caso de la defensa.

El abogado afirmó que Pueblas fue el "nexo" entre el intendente de 9 de Julio y los imputados relacionados a la Fundación Dupuy, quienes están acusados por entorpecer la investigación. En esa línea, Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, agregó que el periodista “puede ilustrar sobre la convivencia en el hotel (Despertar del Iberá)”.

Los defensores Marcelo Ponce, Martín Leiro, Mirta Pellegrini y Lara Leguizamón también adhirieron a la solicitud de convocar a Pueblas.

🔴 Brindó testimonio un empleado municipal

Agustín Ibarra es empleado de la Municipalidad de Concepción y fue solicitado por la defensa a cargo de Mónica Chirivín.

🔴 Declaró una policía federal

María Agustina Zubirá participó como perito fotógrafo con la unidad criminalística el 26 de julio de 2024.

🔴 Habló una vecina de Laudelina Peña

María Custillo es una vecina de 9 de Julio que participó como testigo en el hallazgo de manchas de sangre a la salida de un campo sobre la Ruta 123. Según lo que explicó, durante el procedimiento firmó un acta policial y luego se concluyó que el rastro era de un caballo herido.

Cuando la defensa, a cargo de Mónica Chirivín, le pidió una opinión sobre Laudelina Peña (exvecina), la testigo declaró: “No podría decirle, no tuve contacto con ella”.

Por último, relató un hecho en el domicilio de Laudelina y su pareja, Antonio Benítez. “Llegó colectivo (vehículo), con gente de Goya, eran muchas personas, que querían entrar a la casa de forma violenta”. De acuerdo a su testimonio, José Peña hijo estuvo en el reclamo e intentó detener la situación: “La gente pedía que hable Macarena (Peña), tenían remeras con la cara de Loan”.

🔴 Declaró la ex pareja del hermano de Loan

María del Carmen Núñez comenzó su testimonio y dijo que Loan fue muy apegado a ella, durante los dos meses que mantuvo relación con la familia Peña.

“Él solo hablaba con las personas con las que tenía confianza. Todos lo queríamos. Era un nene alegre y divertido”, sostuvo. Además, remarcó la atención y el cuidado que María Noguera le brindaba a su hijo.