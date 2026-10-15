Ramón Dupuy en el juicio por Loan: "Con los chicos no se lucra"

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña continúa este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes con dos testimonios clave: el de Ramón Dupuy, titular de la fundación que lleva el nombre de su nieto; y el de Betiana Soledad Caballero, familiar del niño desaparecido en 9 de Julio.

🔴 Habla Dupuy a través de Zoom

Ramón Dupuy se conectó por Zoom ante el tribunal a cargo de Fermín Ceroleni. Se lo convocó para que explique su vínculo con el grupo de nueve imputados que usó el nombre de su fundación para relacionarse con testigos directos del caso. "Con los chicos no se lucra", comenzó.

🔴 Declaró Betiana Caballero

El primer testimonio de la audiencia fue el de Betiana Caballero, quien se centró en brindar contexto sobre cómo se difundió la falsa alarma en la madrugada del 14 de junio. La testigo mencionó llamadas con el comisario Walter Maciel y el policía Mariano “Loro” Duarte.

Según explicó Caballero, ella se encontraba en su casa cuando vio una publicación de que Loan había aparecido. En ese momento, decidió preguntarle a Cristián Peña, quien le confirmó la información. “Lo subí contenta”, dijo y agregó que luego de esto el comisario la llamó por teléfono y le preguntó por qué difundió la noticia.







Sobre la conversación con Maciel, la testigo dijo: “Me preguntó si era cierto que Loan había aparecido y en dónde”.



