Declaran en el juicio por Loan una abogada que habló de rapto y el exintendente

La abogada de Goya Mónica Méndez, que asesoró a Macarena Peña al desmentir en la Justicia que se haya tratado de un accidente el desenlace fatal de Loan Danilo Peña, deberá concurrir este miércoles al Tribunal Oral Federal de Corrientes para declarar como testigo en el juicio por la sustracción y el ocultamiento del niño de la localidad de 9 de Julio.

Méndez, quien se presentaba en 2024 como parte de la Fundación Dupuy, había brindado un acompañamiento a Macarena Peña, cuando en julio de 2024, a un mes de la desaparición de Loan, desmintió en sede judicial a su propia madre, Laudelina Peña, quien sostuvo en una fiscalía provincial que en este caso hubo un desenlace trágico producto de un siniestro vial.

La abogada está requerida como testigo luego de su intervención con el entorno del niño, pero también luego de que en medios de prensa de alcance nacional haya hecho pública su teoría de que se trata de un caso de "rapto y venta".

"Creemos que estamos cerca de encontrar a Loan", había pronunciado ante la prensa nacional la abogada Méndez, quien, a su vez, el 11 de julio de 2024 abandonó el asesoramiento a Macarena, según reprodujeron algunos medios por "la desvirtuación de la búsqueda".

"Da asco el manejo de la información", dijo al dar un portazo a su participación en el asunto.

EXINTENDENTE

El ex jefe comunal de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, pasará este miércoles por la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería, citado como testigo en el juicio por Loan.

El exintendente fue vinculado con el caso, no solo por que la imputada María Victoria Caillava formaba parte de su gabinete como directiva del área de Producción, sino porque cedió 1.8 millón de pesos de fondos municipales a los supuestos integrantes de la fundación Dupuy.

"Con los niños no se lucra", dijo al respecto el presidente de la Asociación, Ramón Dupuy, quien negó que se haya entregado ese dinero en carácter de donación.

En cambio sí se libraron facturas de Elizabeth Cutaia como comprobante de esos desembolsos.

Vale señalar, a lo largo del debate, por el cual han pasado alrededor de 100 testigos, declararon el exviceintendente así como un concejal de 9 de Julio.

OTRO IMPUTADO QUIERE HABLAR

Luego de ser mencionado en numerosas oportunidades en el testimonio de Ramón Dupuy, el imputado Alan Cañete aguarda turno para volver a declarar en el juicio por Loan.

La semana pasada su abogado, Martín Leiro, formalizó ante el Tribunal el pedido para hacer lugar a una ampliación de la indagatoria de Cañete, en virtud de "aclaraciones", que -según trascendió- pretende hacer en su defensa.

MÁS TESTIGOS

Además de la abogada Mónica Rafaela Méndez y el exintendente Ynsaurralde, este miércoles fueron citados a declarar como testigos en el juicio por Loan Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez (quien fue jefe de la Comisaría de 9 de Julio), Gladys Raquel Pross y Ronaldo Milton Romero.

Vale señalar, está pendiente de definición la situación del abogado José Fernández Codazzi, primero en implantar en el caso la teoría del accidente al convencer a Laudelina Peña que debía venir a la capital correntina a presentarse espontáneamente ante la fiscalía de Gustavo Rubineau para hablar de ese desenlace, luego desmentido.

Había sido propuesto como testigo por la defensa de Laudelina, a cargo de Mónica Chirivín, quien luego desistió. Sin embargo, ahora el defensor oficial del concubino de Laudelina, Antonio Benítez, reclamó al Tribunal que Fernández Codazzi sea llamado a declarar como testigo.

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