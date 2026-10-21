Juicio por Loan: el ex intendente de 9 de Julio reveló cómo conoció a los imputados por entorpecer la causa

El juicio por la desaparición de Loan Peña atraviesa una nueva semana de audiencias con las declaraciones clave del ex intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, y la abogada Mónica Méndez. También fueron convocados el comisario que reemplazó a Walter Maciel en 9 de Julio y otros tres testigos.

Testigos

Aparte de Ynsaurralde y Méndez, los otros citados para la audiencia fueron José Raúl Rodríguez (comisario que reemplazó a Maciel), Jesús Maximiliano Duarte y Gladys Raquel Pross. Según explicaron desde la secretaría del tribunal, no se logró contactar con uno de los testigos convocados, Ronaldo Milton Romero.

Declaró el ex intendente de 9 de Julio

Hugo Sebastián Ynsaurralde era intendente de 9 de Julio en 2024 y se enteró de la desaparición por un llamado de Victoria Caillava, quien formaba parte de su gabinete municipal. “El 13 de junio a las 19.15 estuve en el lugar. Había una excesiva cantidad de vecinos y personal de seguridad”.

Ynsaurralde fue mencionado constantemente a lo largo del juicio es por haber entregado 1,8 millones de pesos municipales a las supuestos Dupuy. El destino de esos fondos generó cuestionamientos y, durante su declaración de la semana pasada, el presidente de la asociación negó haber recibido la donación.

Respecto al rol de la intendencia en la organización de la búsqueda, el funcionario dijo: "Estuvimos con todo lo que se requirió del municipio, desde combustible, alojamiento, y comida. Todo lo que solicitaban las fuerzas”. Después señaló que “se recibieron partidas del Gobierno provincial, que se destinaron totalmente a la causa”.

Tras esto, el exintendente contó cómo fue su acercamiento con los imputados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia. “Recibí un audio del periodista Alejandro Pueblas diciéndome que venían amigos suyos pertenecientes a la Asociación Lucio Dupuy”. De este modo, Ynsaurralde narró que horas después recibió un mensaje de quienes actualmente están acusados de entorpecer la causa.

“Se presentaron como abogados de la asociación”, dijo y explicó que, debido a la expertis de los supuestos Dupuy, les requirió que asistan a la familia de Laudelina, a causa de la conmoción social que atravesaban. Según el exintendente, la decisión se dio porque el municipio no contaba con personas idóneas para la contención necesaria: “Solo accedí para el acompañamiento de los chicos vulnerables”.

En esa línea, en torno al aporte económico de la Municipalidad, Ynsaurralde declaró: “Consistió en $1.800.000, que se destinaron para la alimentación, la vestimenta, el aseo y todo lo que necesitaban”. Luego expuso que se tomó la decisión tras hablar con el Departamento Legal y Técnico: “El Concejo Deliberante tenía conocimiento de palabra, pero no estaban sesionando”. Además, comentó: “Existe una factura nominal emitida por Cutaia. Solamente tuve contacto con ella y con Cañete”.

Ynsaurralde también habló del hotel Despertar del Iberá, donde los imputados por entorpecer se hospedaron junto a testigos que estuvieron con Loan antes de que desapareciera. “Yo llamé al dueño y le pedí el servicio”, recordó sobre cómo el municipio contrató el alojamiento. “Teníamos un convenio de camaradería y se pagó alrededor de $700.000 pesos”, respondió y después añadió que en total no se gastaron más de $2.800.000.

Luego el fiscal Carlos Schaefer le pidió al jefe comunal que leyera una factura confeccionada por Cutaia, donde se asentaron los pagos de pericias de atención primaria. “Yo nunca vi los informes (de esas evaluaciones)”, contestó Ynsaurralde.

Asimismo, ante otras preguntas de la fiscalía, el intendente de aquel momento declaró que tenía contacto directo por su rol municipal con Caillava y su esposo, Carlos Pérez. También afirmó conocer a Antonio Benítez, Daniel Ramirez, Mónica Millapi (de vista), Laudelina Peña y Walter Maciel. Con este último aseguró un trato normal y cordial entre funcionarios.

El comisario que reemplazó a Maciel: "Lo vi preocupado"

José Raúl Rodríguez fue comisario en 9 de Julio y, actualmente, está retirado de la Policía de Corrientes. Fue convocado como testigo para declarar sobre su intervención luego de la detención de Walter Maciel.

Rodríguez contó que era jefe del Sistema 911 de Goya cuando Loan desapareció. “El 22 de junio me asignaron la comisaría de 9 de Julio, un día después de la detención de Maciel. Estuve un mes”. Según contó, luego dejó el cargo por temas de salud y la presión que representaba ese rol en aquel momento.

Sobre los procedimientos y las formalizaciones para el cambio de comisarios, el policía retirado dijo: “En casos normales se hace un nombramiento, un acto y una entrega de inventario de jefe a jefe. Cuando yo me hice cargo no se dieron esas circunstancias”.

En primera instancia fue convocado el 14 de junio para realizar rastrillajes al norte del paraje Algarrobal. “No teníamos referencia. Sabíamos que había un niño perdido y salimos a buscarlo”. Además, sobre Maciel opinó: “No vi actitudes sospechosas. Lo vi preocupado”.

Habló un testigo de los peritajes sobre la camioneta de Pérez y Caillava

Jesús Maximiliano Duarte se presentó en el Escuadrón 48. El 30 de junio de 2024 fue testigo de las diligencias de la Policía Federal sobre la camioneta de Pérez y Caillava.

De acuerdo a lo que relató, junto a sus padres, fue llevado hasta la comisaría de 9 de Julio y presenció el procedimiento sobre el vehículo. El joven explicó que la Ford estaba cerrada antes del análisis, pero no tenía faja de seguridad.

El testigo contó que dentro del vehículo se encontraron pelos y una botella de agua. Luego también remarcó que los peritos buscaron rastros de sangre sobre el paragolpe de la camioneta. “Salió positivo, pero nos dijeron que podían ser bichos. Sacaron fotos en todo momento”, aclaró.



