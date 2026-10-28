Se reinició el juicio por Loan con una audiencia sin Fermín Ceroleni

El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzó una nueva semana de declaraciones testimoniales frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes. La audiencia número 38 se desarrolla sin la presencia del juez Fermín Ceroleni y es presidida por Eduardo Belforte.

El debate tiene siete imputados por la presunta sustracción y el ocultamiento del niño, desaparecido en 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Además, el juicio también gira sobre el presunto entorpecimiento de la investigación y las estafas vinculadas al caso.

Los testigos de la jornada

Durante este miércoles declararán cinco personas: Rocío Clotilde Ayala, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández, Fernando Rafael Atienza y Jorge Jonatan Lafuente.

De la lista original de testigos, no se presentaron en el Escuadrón 48: Edgar Maldonado, Darío Canteros y Yoana Parra.

Según explicaron desde la Secretaría del tribunal, Canteros se fue a vivir a Buenos Aires y Parra argumentó no contar con los recursos para el traslado. En cuanto a Maldonado, se tomó la decisión de desistir de su convocatoria.

🔴 Brindó testimonio el cuarto testigo de la jornada (10.38)

Jesús Agustín Fernández también fue testigo de un peritaje sobre los vehículos. “Eran una camioneta y dos autos. Nos explicaron cómo trabajaban los perros y nos dijeron que tenían que rastrear el ADN de Loan”, contó sobre el procedimiento.

En ese sentido, afirmó que se tuvieron resultados positivos en el Ford Ka y en la camioneta Ranger, ambos de Pérez y Caillava.

🔴 Declara un testigo de los peritajes sobre los vehículos (10.20)

Matías Cardozo es de 9 de Julio y fue testigo de los análisis sobre los vehículos de Carlos Pérez y Victoria Caillava, que se realizaron en la comisaría local. De acuerdo a lo que recordó, los peritajes se hicieron con el compuesto químico luminol. “Me dijeron que buscaban rastros de sangre”.

En cuanto a esto, el testigo relató que luego de la aplicación del compuesto químico vio un brillo azulado “en la parte de atrás del auto y en la cajuela de la camioneta”.

🔴 Habló un subcomisario de la Policía de Corrientes (9.55)

El subcomisario Jorge Jonatan Lafuente es parte de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes. Fue convocado el 16 de junio de 2024 —tres días después de la desaparición— para realizar la búsqueda por aire.

Respecto a su trabajo en 9 de Julio dijo que su área dependía de la Jefatura de Policía de Corrientes. "Sobrevolamos la casa de la abuela, el punto 0. También se armó una base sobre la ruta y se recorrió un basural municipal donde habían elementos quemados”, explicó y agregó: “No se observó nada de interés”.

La hipótesis que les dieron al llegar al lugar fue que "se estaba buscando a un niño perdido”. Luego, sobre su relación con el comisario Walter Maciel (imputado), explicó que se trató de una relación escueta, pero lo notó "preocupado" por la desaparición del nene. “Nosotros recibíamos directivas de la cúpula mayor”, comentó.

🔴 Declaró una vecina de 9 de Julio (9.20)

Rocío Clotilde Ayala se presentó ante el tribunal. Se trata de una vecina de 9 de Julio que participó en marchas de reclamos por la desaparición de Loan. Según declaró, luego de esas movilizaciones, recibió un mensaje de Nicolás "El Americano" Soria.

"Se presentó y me dijo que él quería saber la verdad sobre Loan. Desconozco por qué me habló, pero me pidió encontrarnos", dijo la testigo de la fiscalía. Fue así que Ayala y Soria se vieron en una plaza de 9 de Julio, donde el imputado se presentó como "El Americano".

En un momento del testimonio, y ante pedido del fiscal Carlos Schaeder para refrescar la memoria, se leyó la declaración que dio la testigo en 2024 en el Juzgado de Goya. “Él (Soria) se presentó y me mostró una identificación de la DEA con su foto. No me pareció creíble, algo no me cerraba”, dijo en su momento y lo ratificó en la audiencia.

En otro tramo, la testigo también habló de dos de los imputados por entorpecer la causa: Alan Cañete y Elizabeth Cutaia. En la lectura de su declaración de 2024 dijo: “Una sola vez nos encontramos, fue en la casa de la familia (de Loan), pero la señora Cutaia era medio intratable, maleducada”.



