Pese al feriado administrativo por el Día del Trabajador Judicial, la Oficina Judicial (Ofiju) de la ciudad correntina de Esquina llevó adelante este lunes una audiencia de coerción en la que se dictó la prisión preventiva para un hombre de 31 años imputado por el abuso sexual de su hijastra de 11 años, un caso denunciado a fines de junio en la localidad correntina de Pueblo Libertador.

La instancia procesal estuvo encabezada por el juez de Garantías Joaquín Armando Romero Alves y contó con la participación del fiscal Javier Gustavo Mosquera, la asesora de Menores Analía Granero y el defensor público Ramón Ranaletti, según confirmaron fuentes judiciales vinculadas al expediente.

Con la resolución dictada por el magistrado, el acusado, quien era pareja conviviente de la madre de la niña, permanecerá detenido bajo régimen preventivo hasta la realización del juicio oral y público.

Pericias de ADN concluyentes y giro en la investigación

La detención del sospechoso se concretó el pasado viernes 13 de noviembre, luego de que se incorporaran formalmente a la causa los resultados de los estudios genéticos practicados sobre evidencias recolectadas durante la etapa de instrucción.

De acuerdo con los datos aportados por fuentes del caso, las pruebas de ADN arrojaron un 99,94% de vinculación genética entre el imputado y el bebé nacido producto de la agresión sexual, elemento probatorio que resultó determinante para fundamentar la imputación y el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Este avance científico produjo además un giro decisivo en el expediente: hasta el momento permanecía implicado en la investigación el padre del hombre de 31 años. Ante la contundencia de los estudios genéticos, desde el ámbito judicial anticiparon que en las próximas horas se solicitará el sobreseimiento formal de quien cumplía el rol de abuelastro de la víctima.

Antecedentes del expediente iniciado en Pueblo Libertador

La investigación penal se inició el 22 de junio de 2026 en Pueblo Libertador, departamento de Esquina, cuando las autoridades sanitarias y judiciales tomaron conocimiento de que la menor de 11 años cursaba un embarazo derivado de un abuso intrafamiliar. Según indicaron voceros judiciales, la niña ya dio a luz y continúa recibiendo el acompañamiento institucional correspondiente.

*Con información de Actualidad Esquina