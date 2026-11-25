Un policía de la Provincia que declaró como testigo en el juicio por el caso Loan estuvo a muy poco de ir detenido por presunto falso testimonio, luego de mostrarse reticente a responder preguntas en la audiencia desarrollada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes este miércoles, previo a la llegada del controversial abogado José Fernández Codazzi para que brinde su testimonio.

Este jueves luego de las 9 Codazzi deberá declarar como testigo en el juicio por Loan, bajo juramento de decir verdad y relevado del secreto profesional tras haber elaborado una teoría del caso sobre la base de las manifestaciones que le hizo quien fue su defendida, Laudelina Peña, la tía del niño.

No hay expectativa de que Codazzi manifieste situaciones novedosas, pero sí se espera que detalle puntos de interés que acerquen a Loan. El abogado sostiene, a partir de una versión supuestamente aportada por Laudelina, que el nene de 9 de Julio fue atropellado por la camioneta en la que se conducían Carlos Pérez y Victoria Caillava, quienes luego de un desenlace fatal confinaron a la víctima a un destino incierto.

Además del abogado, fueron citados a declarar las psicólogas Cintia Mudry (del cuerpo forense), Silvina Seoane y Laura Palacios García (ambas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata), así como los efectivos de la Policía Federal Sabrina Kuhnell, Sergio Fuschino y Victoria Soledad Núñez.

UN POLICÍA QUE SE SALVÓ DE SER DETENIDO

Por esta vez, el policía Fernando Sergio Fernández Gauna, se salvó de ir detenido, pero a los abogados que lo apuntaron con dureza por su reticencia les queda una instancia para pedir que se lo investigue por supuesto falso testimonio.

Fue muy llamativo que se haya acordado de diversos detalles irrelevantes, pero que no recordara horarios, conversaciones o circunstancias de verdadera trascendencia ocurridas en la Comisaría de 9 de Julio en la noche del 13 de junio y madrugada del 14 de junio de 2024, cuando estuvo de guardia.

Allí por ejemplo recibió a los primeros detenidos -Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi- al igual que a Laudelina Peña, presenció el momento en el que le habrían comunicado vía telefónica al comisario Walter Maciel la supuesta falsa alarma de la aparición de Loan, pero no recordaba temas sustanciales de cada momento.

Tanto la defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, como el de Elizabeth Cutaia, Rodolfo "Fito" Baqué y el abogado de Millapi y Remírez, Marcelo Hanson, pusieron el acento en la reticencia del efectivo policial.

Hanson incluso pidió que se lo demore y que venga de forma "urgente" a declarar "para ser indagado", dijo, quien era en junio de 2024 el comisario de la localidad de Chavarría, Andrés Blanco, luego de haber sido mencionado por el policía Fernández Gauna en varias oportunidades.

Con la oposición de la defensa de Walter Maciel -a cargo de Richard Vallejos y Guillermo Hernández- y del fiscal Carlos Schafer (quien afirmó que si bien se notó reticencia en el testigo, declaró ante quien fue su jefe y está imputado en el juicio) el Tribunal dispuso no convocar como testigo al comisario Blanco y liberar al efectivo policial.

Hanson hizo reserva de pedir que se profundice sobre este episodio en la instancia de casación.

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