Papelón del Tribunal en el juicio por Loan: discuten si pueden hablar en los medios

Tras iniciar una nueva audiencia en el juicio por la desaparición de Loan Peña, un planteo del abogado Rodolfo Baqué generó una interrupción en el avance del debate. El defensor de Elizabeth Cutaia pidió que el fiscal Carlos Schaefer limite sus intervenciones en los medios de comunicación y el tribunal dispuso un cuarto intermedio para tratar el planteo, que luego fue rechazado.

Sin embargo, minutos antes del cuarto intermedio, el presidente del cuerpo, hoy Eduardo Ariel Belforte, le reclamó al Ministerio Público Fiscal que agilice los trámites vinculados con las convocatorias y los desistimientos de testigos.

De esta manera, el planteo sobre el fiscal y el episodio en torno a los testigos, calificado en algunos momentos como "bochorno" y "una falta de respeto", le quitó largos minutos a una declaración trascendental de esta audiencia, como es la de la experta Marilú Vázquez, especialista en odorología forense.

🔴 Declaró la especialista en odorología forense

Marilú Vázquez es investigadora de la Policía de Salta, quien trabajó con perros entrenados y dio con el olor a Loan en los vehículos de los imputados Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

La experta comenzó su declaración al explicar que fue formada en odorología forense durante 2018 por el perito y “eminencia mundial” Mario Rosillo, de quien fue auxiliar en el caso. Luego, Vázquez se dedicó a explicar cómo funciona el procedimiento.

Según relató, llegó a Corrientes junto a su equipo el 20 de junio de 2024 y, para el trabajo en 9 de Julio, llevaron a las perras Kala y Dina.

Sobre cómo se realizaron las pericias odorológicas, la especialista contó que primero se solicitaron ropas de Loan y los cuatros niños testigos. “Se realizó la recolección de las huellas odoríferas humanas a través de gasas esterilizadas. Las ubiqué en las prendas para la adhesión de las moléculas y luego se las colocó en un frasco”, explicó.

Tras la recolección inicial, estas huellas se usaron para los procedimientos en tres vehículos: un Ford Ka, una Ranger (ambos de Pérez y Caillava) y un Volkswagen Voyage (de Mónica Millapi y Daniel Ramírez). “Se hizo el cotejo con los canes especializados y las gasas recolectadas en los autos y la camioneta”, agregó.

Respecto a los resultados, la especialista enumeró: “Ford Ka, pericia positiva por los canes Kala y Dina; Ranger, positivo por Kala y Arandú; Voyage negativo”. Las marcaciones, según explicó, están relacionadas con el entrenamiento del perro, ya que pueden sentarse, pararse o echarse, dependiendo de las características del animal.

“El can tiene el poder olfatorio de discriminar olor por olor”, dijo sobre la capacidad los perros especializados y descartó una contaminación humana. “Estamos hablando de que su especificidad y sensibilidad tiene un 92% (confiabilidad)”, afirmó y remarcó estudios científicos sobre canes forenses.

En esa línea, fue contundente cuando le preguntaron si los resultados permiten confirmar la presencia del menor desaparecido. “Yo no le puedo decir si Loan estuvo parado, sentado, vivo, pero las pericias dicen que hay correspondencia entre el olor recolectado de los vehículos y las prendas del niño”, subrayó.



