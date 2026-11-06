Caso Nanci Godoy: en un rastrillaje hallaron evidencia e investigan si fue el lugar del crimen

La investigación por el femicidio de la maestra rural Nanci Estela Godoy registró un avance decisivo en las últimas horas al hallarse la escena primaria donde se habría perpetrado el crimen en el paraje El Malezal, departamento de Esquina.

Bajo las instrucciones directas de la Unidad Fiscal que instruye el caso, los efectivos policiales y peritos forenses identificaron el punto exacto del ataque violento, situado a entre 10 y 12 metros del lugar donde semanas atrás aparecieron los restos de la docente.

En el perímetro delimitado, las autoridades secuestraron evidencias de trascendencia criminalística: un pantalón con tajos visibles (el cual se perita para determinar si pertenecía a la víctima), manojos de cabellos y una mano que respondería a la anatomía de la educadora.

Todos los elementos fueron preservados para análisis comparativos de ADN e informes del gabinete científico.

El hallazgo de una selfie estratégica para la línea temporal

De manera paralela, el peritaje técnico sobre el teléfono celular de la docente arrojó el hallazgo de una imagen del tipo selfie fechada el pasado 10 de octubre.

El registro fotográfico se convirtió en un elemento analítico central para la Fiscalía, ya que permitirá acotar la franja temporal del trágico hecho y contrastar las declaraciones testimoniales prestadas en el legajo.

Los fiscales a cargo de la causa en la jurisdicción de Esquina continúan coordinando las medidas de prueba para fijar con precisión las responsabilidades penales de los imputados en la causa.

*Con información de Actualidad Esquina y TN Esquina