Corrientes: sancionaron a los policías que tiraron basura desde un patrullero

La Policía de Corrientes confirmó que se aplicaron medidas disciplinarias a los efectivos que fueron grabados al tirar basura desde un patrullero a un terreno baldío de la zona del ex Hipódromo. El comisario Ariel Romero, del área de Relaciones Institucionales, aclaró que todos los involucrados pertenecen a la fuerza, incluso quienes en el video aparecen vestidos de civil.

Romero habló con Radio Dos y explicó que la Jefatura intervino al tomar conocimiento del hecho. “Se tomaron las medidas disciplinarias correspondientes a este tipo de accionar indecoroso. Fueron sancionados severamente”, expresó el funcionario policial.

Investigación interna

Romero indicó además que la situación quedó bajo análisis en la faz administrativa, donde se evalúa la conducta individual de cada uno de los participantes en el episodio.

En ese sentido, explicó que no se descarta la apertura de sumarios administrativos. “Se analiza cada caso en particular y su grado de participación. En base a eso también pueden tener sanciones diferentes”, señaló el comisario en relación al avance del procedimiento interno.

Romero sostuvo que este tipo de conductas perjudican la imagen de la fuerza y generan un impacto negativo por la falta de ética. “Afectan el buen prestigio de la institución”, remarcó.