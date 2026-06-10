Cuál es el estado de salud de los chaqueños que chocaron en una ruta de Corrientes

Los dos empresarios chaqueños que protagonizaron un violento choque contra una retroexcavadora en Esquina permanecen internados con pronóstico reservado en el Hospital Escuela de la Capital correntina.

El estado de salud de los dos ocupantes del Toyota Corolla que sufrieron el violento impacto en el kilómetro 691 de la Ruta 12 obligó el traslado hacia Corrientes Capital, donde el director del Hospital Escuela, doctor José Romero, brindó precisiones sobre la situación clínica actual de ambos pacientes.

El conductor del rodado menor, Alejandro Javier Gauna (39), oriundo de Barranqueras, fue intervenido quirúrgicamente por un traumatismo de cráneo severo. Actualmente se encuentra bajo observación estricta en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado.

Por su parte, el acompañante, Diego David Riquel (38), domiciliado en Resistencia, presenta una fractura de vértebra lumbar. Si bien su vida no corre peligro inmediato y permanece fuera del área de cuidados intensivos, los profesionales indicaron que se encuentra a la espera de que arriben los materiales médicos específicos para someterlo a una compleja cirugía de columna.

Desarme pericial: el dinero hallado en el habitáculo

Más allá de la violencia de la colisión que destruyó por completo la parte frontal del Corolla, el procedimiento policial dio un vuelco absoluto cuando las brigadas comenzaron a registrar el habitáculo del coche.

Bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), los peritos debieron realizar un minucioso trabajo de desarme para extraer dinero que se encontraba estratégicamente compartimentado dentro del coche.

Las autoridades hallaron $182.920.000 de pesos en efectivo, compuestos en su totalidad por billetes de las nuevas denominaciones de $10.000 y $20.000. Los fajos estaban ocultos a presión dentro del torpedo del vehículo y embutidos en las estructuras de los respaldos de los asientos traseros.

Un detalle que llamó la atención fue que varios bloques de dinero lucían fajas oficiales impresas por el Banco de la Provincia de Mendoza, lo que abrió inmediatas líneas de investigación financiera.

La justificación de la fortuna

Ante el impacto público de la noticia y las sospechas iniciales sobre presuntas maniobras de lavado de activos o narcotráfico, los representantes legales y familiares de los empresarios heridos se presentaron formalmente ante los estrados judiciales correntinos.

El dinero y los restos del rodado siniestrado se quedaron bajo resguardo institucional bajo las órdenes directas del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Mas tarde se confirmó que Alejandro Gauna se desempeña como responsable y titular de una concesionaria de automóviles importados y de alta gama radicada en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Los apoderados de la firma comercial tomaron contacto con la fiscalía de Esquina para acercar un expediente con balances, declaraciones juradas de la AFIP y facturas comerciales emitidas por la compraventa de unidades, con el fin de acreditar de manera fehaciente el dinero hallado.

Con información de Diario Chaco