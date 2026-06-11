Corrientes: un hombre murió atropellado por una camioneta en la Ruta 12

Un hombre de 26 años murió tras ser embestido por un vehículo en la localidad correntina de San Cosme. El siniestro vial se registró anoche, alrededor de las 20, sobre la Ruta Nacional N° 12. La víctima era un integrante de la Prefectura que atravesaba problemas de salud mental.

Policías de la Comisaría Distrito local acudieron al lugar luego de recibir la alerta sobre el siniestro vial. En ese sector de la ruta (kilómetro 1.070), una camioneta Ford EcoSport atropelló a un peatón.

Investigación policial

La víctima de 26 años era un integrante de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba en situación de disponibilidad. Además, en el marco de la investigación interna, la fuerza de seguridad le había retirado previamente su arma reglamentaria.

Según la información disponible, el hombre atravesaba un delicado estado de salud mental, con un contexto emocional complejo manifestado por sus familiares. A la par de su situación laboral en San Cosme, el entorno cercano refirió complicaciones por problemas económicos y endeudamiento.

Ante la ausencia de cámaras de seguridad en la zona de la ruta, las autoridades de investigación en turno recopilan testimonios de testigos y analizan las pruebas físicas recolectadas en la ruta.