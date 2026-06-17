Juicio por Loan: chocó el micro que traslada a los detenidos 

Un hecho insólito se registró este miércoles cuando el colectivo que traslada a los imputados por el Caso Loan chocó contra un árbol al retirarse del predio del Escuadro 48 de Gendarmería nacional en la ciudad de Corrientes, donde se realiza el debate

Debido al impacto se rompió el espejo retrovisor derecho. No se reportaron heridos ni mayores consecuencias, aunque el hecho generó sorpresa entre quienes se encontraban en las inmediaciones del lugar.

Los imputados

La unificación de los expedientes determinó la división neta de los 17 acusados en dos grandes bloques de responsabilidad criminal frente al estrado:

La causa principal (sustracción y ocultamiento): en este banquillo están las personas que participaron del almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela Catalina o que intervinieron en las horas posteriores. Son juzgados Laudelina Peña , el comisario Walter Maciel , la exfuncionaria María Victoria Caillava , el exmarino Carlos Pérez , además de Mónica Millapi , Antonio Benítez y Daniel "Fierrito" Ramírez .

La causa paralela (encubrimiento y desvío): en este lote se juzga la actuación de los diez falsos profesionales vinculados a la Fundación Dupuy, imputados por montar maniobras de distracción y presionar a los menores testigos. Los acusados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria (alias "El Americano"), Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

*Con información de Infobae