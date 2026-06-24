Caso Loan: citan como testigos a Elisa Carrió, José Fernández Codazzi y al periodista Javier Ponzone

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió citar a declarar como testigos a la exlegisladora nacional Elisa "Lilita" Carrió, al abogado José Fernández Codazzi y al periodista Javier Ponzone en el marco del juicio oral que se desarrolla por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña.

La medida fue adoptada a partir de un planteo formulado por la defensa de Laudelina Peña, una de las principales acusadas en la causa. La abogada Mónica Chirivín solicitó que las tres personas fueran convocadas a prestar declaración testimonial durante el debate, pedido que finalmente fue admitido por el tribunal.

La incorporación de estos testigos se produjo durante una nueva audiencia del proceso oral que se lleva adelante en la ciudad de Corrientes y que tiene como imputados a los acusados de haber participado en las maniobras vinculadas con la desaparición del niño.

La defensa de Laudelina Peña consideró relevante la comparecencia de Carrió y de Fernández Codazzi debido a distintas intervenciones y manifestaciones públicas que realizaron sobre el caso durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, también requirió la declaración del periodista Javier Ponzone, cuya citación fue igualmente aceptada por los jueces.

Actualmente, el juicio se encuentra en la etapa de declaraciones indagatorias de los imputados, por lo que todavía no fue establecido cuándo comparecerán ante el tribunal los nuevos testigos incorporados al debate.

En consecuencia, aún se desconoce la fecha en la que Carrió, Fernández Codazzi y Ponzone deberán prestar declaración en el marco de este proceso judicial.