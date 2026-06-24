Loan: los siete acusados del naranjal se negaron a hablar en el juicio

Los siete imputados acusados de haber participado en la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña se abstuvieron de declarar este martes durante la tercera audiencia del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde los jueces dieron inicio a la etapa de declaraciones indagatorias. Sin embargo, ninguno de los acusados hizo uso de su derecho a brindar testimonio ante el tribunal.

Los imputados que optaron por guardar silencio fueron Laudelina Peña, Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Oscar Ramírez y el excomisario Walter Adrián Maciel, todos ellos acusados de haber intervenido en la presunta sustracción y el ocultamiento del niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

La audiencia de este martes constituyó la tercera del debate oral que lleva adelante la Justicia Federal para determinar las responsabilidades penales de los acusados en relación con la desaparición del menor.

Antes de avanzar con esta instancia procesal, el tribunal resolvió hacer lugar a un pedido formulado por la defensa de Laudelina Peña y admitió la citación como testigos del abogado José Fernández Codazzi, de la exlegisladora nacional Elisa "Lilita" Carrió y del periodista Javier Ponzone. No obstante, todavía no fue fijada la fecha en la que deberán comparecer ante los magistrados.

Además de los siete acusados por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan, existe un segundo grupo de diez imputados que será juzgado por presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación. Esos acusados también tendrán la posibilidad de prestar declaración indagatoria durante el proceso.

De ese grupo se abstuvo de prestar declaración Nicolás Soria, también conocido como "El Americano". En cambio, sí hizo uso de su derecho de hablar ante el estrado la abogada Elizabeth Cutaia, quien no obstante se negó a responder preguntas.