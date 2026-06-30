Juicio por Loan: los padres declaran por primera vez ante los acusados

El juicio por la desaparición de Loan Peña entra en su tercera semana este martes y tendrá uno de sus momentos más relevantes en Corrientes. Los padres del niño, José Peña y María Noguera, declararán ante el Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Se trata de la primera vez que ambos brindarán testimonio en el proceso judicial. Deberán reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal -día que se vio por última vez a Loan- frente a los 17 acusados en la causa.

El debate oral tiene como imputados a familiares y allegados del entorno del niño. Entre ellos se encuentra Laudelina Peña, tía de Loan, quien es señalada por la fiscalía como una de las principales responsables por la desaparición.

Los otros imputados por la presunta sustracción y el ocultamiento del niño son Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Oscar Ramírez y el excomisario Walter Adrián Maciel.

Además de los siete acusados por la desaparición, un segundo grupo de diez imputados es juzgado por presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación.

Testimonios en el tribunal

Los padres llegaron a Corrientes desde la localidad de 9 de Julio e ingresarán a la sala acompañados por la querella (a cargo de Belén Russo Cornara). Además, durante sus declaraciones, serán asistidos por una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas.

El tribunal aplicó medidas básicas para el desarrollo de la audiencia, aunque rechazó restricciones solicitadas por la fiscalía. Sin embargo, se dispuso que los acusados eviten el contacto visual con los padres mientras declaran, aunque eso dependerá de la voluntad de cada uno de ellos.

José y María se presentarán en su doble carácter de víctimas y testigos. Según la información previa, el padre reconstruirá el 13 de junio, minuto a minuto, desde el almuerzo en la casa de la abuela Catalina Peña hasta el momento en que se perdió el rastro de Loan.

A la madre, en tanto, se le pedirá que reconstruya cómo era su hijo y cómo fueron las primeras horas tras conocer la desaparición. Debido a la carga emocional y al nivel de detalle previsto en ambos testimonios, la querella estima que las declaraciones podrían extenderse durante todo del martes e incluso continuar el miércoles.