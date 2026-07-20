La Policía de Paraguay descartó que el niño visto en la Expo sea Loan Peña

Ante la masiva viralización en redes sociales de un fragmento de una entrevista televisiva grabada en el predio de la Expo 2026 de Mariano Roque Alonso de Paraguay, donde se observaba a un menor con marcados rasgos de similitud con Loan Danilo Peña —el niño desaparecido en el paraje Algarrobal hace dos años—, las fuerzas de seguridad del vecino país debieron activar los protocolos de emergencia.

Tras una serie de verificaciones documentales presenciales, la Policía Nacional de Paraguay descartó de manera oficial que el infante registrado por las cámaras sea el menor buscado.

La resolución del caso se precipitó durante la jornada de este lunes, cuando la madre del niño paraguayo se presentó de forma espontánea ante las oficinas policiales para radicar una exposición formal debido a su malestar por la exposición pública de su hijo.

La mujer aportó la partida de nacimiento original y la cédula de identidad del menor, elementos que fueron cotejados de manera inmediata con las bases de datos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Argentina (Sifebu), confirmando la filiación biológica del ciudadano local y desactivando la hipótesis de un posible traslado clandestino.

Los límites técnicos del análisis morfológico de Interpol

El abordaje científico de la imagen estuvo coordinado por el jefe de la oficina de Interpol Paraguay, el comisario principal Julio Maldonado.

El jefe policial detalló que, mediante los canales de cooperación internacional vigentes con un oficial especialista comisionado en Colombia, se procesó técnicamente la captura del video televisivo para compararla con la ficha antropométrica oficial del menor correntino.

El software de análisis morfológico arrojó un 88% de similitud entre los rostros analizados, una cifra que inicialmente encendió las alarmas de las autoridades pero que resultó insuficiente para los parámetros criminalísticos.

Maldonado precisó ante los medios que dicho porcentaje no constituye en ningún caso una prueba conclusiva sobre la identidad real del infante. Los estándares de calidad del sistema de reconocimiento facial internacional exigen un rango base del 90% en adelante para establecer una certeza técnica absoluta de correspondencia biológica.

El comisario remarcó que, más allá de las aproximaciones logradas por los algoritmos informáticos sobre imágenes estáticas o de video, los únicos métodos científicos de identificación directa definitivos e incontrovertibles de la especialidad siguen siendo las huellas dactilares y los cotejos de perfiles genéticos de ADN.

Una alerta amarilla internacional que permanece vigente

La intervención de las fuerzas de seguridad del vecino país responde al estricto cumplimiento de los tratados internacionales de asistencia recíproca en materia de seguridad ciudadana.

El jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Paraguay, el oficial Ramón Vera, explicó que la difusión de la imagen obligaba legalmente al Estado a desplegar tareas operativas inmediatas de localización debido a que sobre Loan Danilo Peña pesa una alerta amarilla internacional emitida por la Secretaría General de Interpol a requerimiento de la oficina de Buenos Aires, una notificación que obliga a los 196 países miembros a verificar cualquier indicio.

La alerta de localización internacional fue dada de alta formalmente el 17 de junio de 2024, a los pocos días de registrarse la desaparición del menor en el departamento de San Roque, y continúa plenamente activa en todas las terminales fronterizas del continente.

Las autoridades policiales recordaron que esta no constituye la primera vez que se deben activar células de inspección conjunta con la Policía Federal Argentina en territorio paraguayo, habiéndose descartado previamente otros reportes sobre supuestos avistamientos del menor en las localidades de Presidente Hayes, Puerto Falcón y en el microcentro de Asunción.

*Con información de ABC Paraguay