Trasladaron al camionero acusado de retener a la adolescente de Curuzú Cuatiá

El camionero detenido en la investigación por la desaparición de la adolescente de 17 años de Curuzú Cuatiá, fue trasladado este lunes a Curuzú Cuatiá, donde quedó a disposición de la Justicia.

El acusado, un hombre de 32 años oriundo de Montecarlo, Misiones, había sido detenido el domingo en Paso de los Libres, luego de que la joven fuera encontrada sana y salva tras permanecer desaparecida desde el viernes.

El traslado fue realizado por efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC), encabezados por el comisario inspector Roberto Ayala, quienes se encargaron del operativo desde Paso de los Libres hasta Curuzú Cuatiá.

La investigación continúa bajo las directivas del fiscal de Feria, Oscar Cañete, quien lleva adelante la causa para esclarecer lo ocurrido durante las horas en que la adolescente permaneció ausente de su hogar.

Según denunció la joven, permaneció más de 24 horas dentro del camión y logró descender recién en el acceso a Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 117, donde posteriormente fue localizada por la Policía.

El camionero permanece detenido mientras avanza la investigación por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad, en tanto la Justicia continúa recabando pruebas y tomando testimonios para determinar las responsabili