Continúa el juicio por el caso Loan Peña con tres nuevos testimonios

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa este martes con la octava audiencia en el Escuadron 48 de Gendarmería Nacional, donde se convocó a tres testigos.

Los citados para la sesión de este martes son Miguel Ángel Noguera, tío materno del niño; Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo de Loan; y Roque Valeriano Noguera, que participó del operativo y encontró huellas en el barro.

Frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes ya declararon 13 familiares directos del menor, con el fin de reconstruir el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el recorrido hacia el naranjal y el inicio de la búsqueda.

🔴 Dictaron un cuarto intermedio

Durante la declaración de “Huevo” Peña, se produjo un cruce entre los letrados y los jueces por una la comparativa del estado de unas naranjas entre la casa de Catalina y en el naranjal.

El testigo fue cuestionado por sus dichos tras asegurar que “no habían naranjas allí”, cuando transitó “de paso” la zona dos años atrás. Esto inició un debate por una comparación a la plantación y las que estaban “pintonas” en lo de la abuela Catalina.

Como la discusión parecía estancarse y no avanzar, el tribunal pidió un cuarto intermedio.

🔴 Diego Peña confirmó que su hija estuvo en el naranjal

El testigo fue indagado sobre el vínculo de la abuela Catalina con vecinos y familiares. “La abuela (Catalina) a veces está buena, a veces está mala y si hacés algo malo, te putea, era la forma de ser de la gente de antes" y esquivó cómo es el vínculo de ella con Benítez.

Luego continuó con la descripción del entorno vecinal a la casa de la abuela Catalina. Y agregó que “el día 13 de junio mi hija estuvo en el naranjal, y dijo que "Benítez no le dijo nada acerca de lo que le pasó a Loan”.

🔴 Diego Arnaldo "Huevo" Peña reconstruyó la zona donde desapareció Loan

Se trata del primo de Loan, quien afirmó que llegó al otro día de su desaparición a la casa de Catalina, pues se encontraba en Goya trabajando en una obra junto a su suegro, José Núñez.

“Hay un monte por la zona entre la vivienda de Catalina y la tranquera del naranjal. Hay un camino en donde pasa el monte por el medio, no se ve desde la casa”, dijo ante la pregunta de la fiscalía, por el momento en que se realizó el almuerzo. Y también reconoció la presencia cercana de una laguna.

🔴 Declaró Miguel Ángel Noguera y habló sobre Benítez

Alrededor de las 9.30 el tío materno de Loan, hermano de María Noguera, compareció frente a los jueces y reconoció que conoce a Laudelina Peña, “de paso”, y dijo que no tenía vínculo con los demás imputados.

Miguel dijo que se enteró del hecho mientras “estaba en el campo”, en una estancia cercana a 9 de julio, por lo que fue a buscar a Loan con su hermano Alberto Noguera.

Además, comentó que Antonio Benítez (marido de Laudelina) “lo detuvo”, cerca de las 20:30 horas, mientras se acercaba a la zona de la desaparición de Loan, que salió de la casa de Camila Núñez y luego lo dejó en otro lugar.

“Tenía un buzo con una capucha, no tuvo ninguna actitud sospechosa, levantó la mano, me salió al cruce, con una linterna en la mano. Después de dejarlo me fui a la casa de la abuela a buscar al muchachito”, agregó el testigo y desconoció de la aparición de un botín de Loan.

🔴 Llamativo cruce antes del inicio de la sesión

Durante la mañana de este martes antes de que comience la octava audiencia, uno de los acusados tuvo un llamativo cruce con una integrante de Madres Corajudas, un grupo que pide justicia por el menor desaparecido.

Roxana Prado fue interpelada por la prensa presente, momento que ella aprovechó para apuntar contra Caillava, Pérez y Maciel, dando su opinión respecto a la responsabilidad del excomisario.

Se conoció que Pérez se acercó a Prado y le pidió una de las remeras que usa el grupo con la inscripción "Justicia por Loan", aludiendo que él no tiene nada que ver con el caso.

Ante este episodio, un agente de Gendarmería Nacional fue tajante al pedirle al acusado a que se llame a silencio.