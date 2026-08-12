“Las huellas no eran de Loan y fueron plantadas”: afirmó el fiscal Carlos Schaefer

El juicio por la desaparición de Loan Peña sigue este miércoles en Corrientes con la convocatoria de tres nuevos testigos que intervinieron en los primeros días de búsqueda e investigación. La audiencia del Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería avanzará sobre los rastrillajes y cómo se manejaron las evidencias iniciales.

Los testigos de la audiencia

Los convocados para brindar testimonio son Eduardo Rafael Torres, Leslie Yuliana Rolón y Luis Eduardo Cavalieri. Se trata de dos policías y una experta en delitos informáticos, quienes participaron en distintos momentos de la investigación tras la desaparición del niño el 13 de junio de 2024.

Se espera que el primero en hablar sea Torres, oficial subayudante de la Policía de Corrientes y quien fue secretario de actuaciones bajo las órdenes del ex comisario Walter Maciel (imputado) en la comisaría de 9 de Julio. Su testimonio es clave ya que participó de la búsqueda en el monte la noche de la desaparición y también fue parte de los allanamientos iniciales.

Además, el policía recibió los vehículos secuestrados y, según explicó el fiscal Carlos Schaefer, por eso es “un eslabón importante de la cadena de custodia de una prueba fundamental”.

🔴 Hay cuarto intermedio (12.15)

🔴 Declara Eduardo Rafael Torres, policía de la comisaría de 9 de Julio (9.45)

Durante el comienzo de su testimonio, Torres relató los procedimientos en los que estuvo presente. Según explicó, durante su accionar secuestró prendas, documentaciones y teléfonos de Daniel Ramirez, Mónica Millapi y Antonio Benitez. “Se realizó un acta, cadena de custodia y se colocó en sobres de papel madera. Los objetos quedaron resguardados en la comisaría”, dijo.

Respecto a los allanamientos, afirmó participar en los procedimientos que se realizaron en las casas de Benítez, Millapi y Victoria Caillava. Según relató, secuestraron comprobantes de peajes, una libreta y prendas de vestir en la vivienda de Caillava.

En torno a haber labrado actas de secuestro sobre los vehículos de los imputados, mencionó que la Ford Ranger y el Ford Ka de Caillava y Carlos Pérez fueron llevados a la comisaría. “Ahí me dieron la directiva de que procediera al secuestro”, dijo.

En otro momento, se refirió a la citación para declarar que recibieron durante esos días personas que participaron en marchas de protesta en 9 de Julio. “Me dieron las directivas de labrar las actas a sede judicial. El comisario Maciel me dijo que el fiscal (Juan Carlos Castillo) le dio la orden. Desconozco el porqué de la citación, únicamente me dejó el dato de que tenían que presentarse”.

Después sobre la misma situación, aclaró: “Cuando fui a sede judicial a entregar el sumario, me consultaron y el fiscal me dijo que esa directiva no salió de él”.

Por otro lado, durante su ronda de preguntas, el abogado Ernesto González (defensor de Pérez y Caillava) le cuestionó al testigo los procedimientos realizados en torno al secuestro de los vehículos y remarcó contradicciones en cuanto a las actuaciones y la cadena de custodia.

🔴 Arrancó la audiencia (9.40)

🔴 Fiscal Schaefer: "Las huellas fueron plantadas"

En su ingreso a la sala, antes de que inicie la audiencia, el fiscal federal Carlos Schaefer habló con la prensa y afirmó que las pisadas que encontró en el barro Carlos “Pachucho” Moreira (testigo que declaró ayer) “no eran de Loan”.

Además, Schaefer adelantó que en próximas audiencias “vendrá el perito que acreditará que no hay un camino hecho y que las huellas fueron plantadas”.

Por otro lado, en diálogo con El Litoral, el fiscal comentó que "la pericia odorológica marcó una bisagra en el juicio". Sus palabras hacen referencia al testimonio del equipo forense que detectó rastros en los vehículos de Carlos Pérez y Victoria Caillava.