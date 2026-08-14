Secuestraron más de 50 kilos de marihuana tras una persecución en el interior de Corrientes

Luego de una persecución, la Policía de Corrientes secuestró más de 50 kilos de marihuana y detuvo a dos personas. El procedimiento ocurrió el miércoles por la noche tras un pedido de colaboración de la Gendarmería Nacional por un auto que se fugó de un control sobre la Ruta N°14, antes del acceso a Virasoro.

La persecución y los 50 kilo de droga

El vehículo involucrado fue un Citroën C4 que se escapó a gran velocidad y de manera peligrosa por la ruta. Tras recibir la alerta, policías de la Comisaría Primera de Colonia Liebig se dirigieron hacia la zona para detenerlo.

Fue así que se localizó al auto cerca del paraje Santa Rosa, dentro de la jurisdicción de Colonia Liebig. Sin embargo, tras notar la presencia policial, dos hombres se bajaron del Citroën y escaparon a pie por el monte.

Durante la inspección del vehículo abandonado, los policías encontraron varios bultos en los asientos traseros y entendieron que la fuga era parte de un traslado de drogas. Tras los análisis, se confirmó el secuestro de más de 51 kilos de marihuana.

Los detuvieron en un colectivo

Posteriormente, mientras continuaba la búsqueda, la Policía recibió información sobre que dos sospechosos subieron a un colectivo con destino a Virasoro. De manera inmediata, se activó un despliegue sobre la Ruta Nacional 14 y, a la altura del Parque Industrial, se frenó la marcha del micro para identificar a los pasajeros.

Durante el control, se detuvo a los dos hombres mayores de edad, ambos de nacionalidad paraguaya, quienes fueron trasladados hasta la Sección de Gendarmería Nacional y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar las circunstancias en torno a la distribución de la droga.