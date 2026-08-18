Una mujer murió y ya son dos las víctimas fatales por el vuelco de un colectivo en Corrientes

El accidente vial ocurrido en la localidad de Alvear el pasado domingo sumó una nueva víctima. Una mujer que estaba hospitalizada murió este martes por la gravedad de sus heridas en el hospital de Santo Tomé.

Se trata de una mujer de apellido Robra de 75 años, quien era una de las pasajeras del colectivo de larga distancia que despistó y volcó sobre el kilómetro 625 de la Ruta Nacional N°14, el cual viajaba desde Oberá, Misiones, con destino a La Noria en Buenos Aires.

La unidad transportaba 28 pasajeros en el momento del accidente donde murió una mujer de 48 años por las graves heridas sufridas en el vuelco del domingo.

Robra, como otras 13 personas heridas de gravedad, se encontraba internada en el hospital San Juan Bautista de Santo Tomé.

La Fiscalía a cargo del caso realizó las pericias de rigor ante esta novedad.