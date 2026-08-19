Juicio por Loan: la defensa pidió que no declare un testigo y se generó un fuerte cruce con la fiscalía

El juicio por Loan Peña continúa este miércoles en Corrientes con cuatros nuevos testigos convocados al recinto del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. La audiencia frente al Tribunal Federal está centrada en declaraciones de policías y personal de salud, quienes participaron de distintas tareas posteriores a la desaparición.

Testigos convocados

Entre los citados se encuentra el chofer de ambulancia Ricardo Ramón Vázquez. Su testimonio estará relacionado con la falsa alarma sobre el supuesto hallazgo de Loan durante la madrugada del 14 de junio.

La lista incluye además a Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina. También declarará Gabriel Arnaldo Pinolli, agente de Prefectura que cumplió funciones como custodio en el hotel Despertar del Iberá.

Finalmente, está prevista la declaración del comisario Marcelo Daniel Román, comisario de la Policía Federal que intervino en distintos allanamientos y rastrillajes realizados durante la investigación.

🔴 Comenzó su testimonio Marcelo Daniel Román, comisario de la Policía Federal (11.00)

En 2024 Román era subcomisario y fue parte de allanamientos y rastrillajes realizados durante los primeros días de búsqueda. Llegó a la investigación por la desaparición de Loan el 23 de junio.

Según detalló, su principal tarea investigativa se enfocó en el análisis del tráfico de comunicaciones de los teléfonos secuestrados.

🔴 Reinició la audiencia y sigue la declaración de Ricardo Vázquez, chofer de ambulancia (10.25)

Vázquez contó cómo fue el llamado para asistir a la búsqueda. “Me piden que asista porque se había perdido un nene. En el hospital me encontré con un enfermero y con mi directora. Buscamos la linterna y nos fuimos para el campo (después de las 18)”.

Una vez ahí, dijo que vio a Carlos Pérez y Victoria Caillava junto al hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez. También estaba el comisario Walter Maciel, otro de los imputados. Según explicó Vázquez, oyó que Loan se había perdido y, durante ese momento del testimonio, fue que el juez Belforte y algunas defensas se negaron a que el testigo declarara sobre lo que escuchó de boca del menor.

Después del cuarto intermedio, el testigo afirmó que el hijo de Benítez y Peña contó que Loan estaba con ellos y que antes de desaparecer dijo: “Me voy con papá”.

Respecto a la falsa alarma, Vázquez dijo que alrededor de las dos de la madrugada recibió una llamada y le dijeron que el nene supuestamente había aparecido. Fue la directora del hospital quien le descartó esa versión.

🔴 Cuarto intermedio (10.05)

El juez Belforte y algunas defensas se niegan a que el testigo Ricardo Vázquez declare sobre lo que oyó del niño J.B., hijo de Laudelina Peña y Antonio Benitez. No se puede declarar en contra de un familiar, y el magistrado entiende que el niño estaría hablando por boca del testigo.

La discusión fue entre los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel con el juez Belforte y los defensores Rodolfo Baqué y Martín Leiro.

🔴 Declara Ricardo Ramón Vázquez, chofer de ambulancia (9.50)

Vázquez participó del operativo luego de que se emitiera la falsa alarma sobre que Loan fue encontrado.

🔴 Las partes pidieron que Ramón Dupuy declare de forma presencial en la audiencia de mañana

Arrancó la audiencia con el planteo de oposición respecto a que Ramón Dupuy declare por zoom durante la audiencia de mañana. Se pidió que brinde testimonio de forma presencial en el Escuadrón 48.

La medida de declarar por videoconferencia fue autorizada por el Tribunal Federal, sin embargo, todas las partes se opusieron. Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, fue quien planteó la situación y se ofreció a solventar los gastos de traslado. “Nos privamos de un testigo fundamental y de la inmediatez de la presencialidad ”, argumentó.

🔴 Comenzó la audiencia (9.40)

Están convocados dos policías, un agente de Prefectura y un chofer de ambulancias.