El Americano declara por tercera vez en el juicio por la desaparición de Loan

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña continúa este miércoles en Corrientes con una nueva declaración de Nicolás “El Americano” Soria, acusado de entorpecer la investigación. Luego será el turno del testigo Roberto Carlos Sotelo, quien lo hará por Zoom desde la Unidad Penitenciaria 6 de la provincia.

Soria vuelve a declarar ante el tribunal en una jornada que también contempla testimonios relacionados con su participación en el caso. Según la acusación, durante los primeros días de búsqueda, el imputado habría intentado influir en declaraciones vinculadas con la hipótesis de que la desaparición de Loan fue un supuesto “ajuste narco”.

Después de la declaración de “El Americano”, Roberto Sotelo brindará su testimonio de manera remota desde la cárcel provincial. El expediente sostiene que Soria le habría ofrecido drogas para condicionarlo y reforzar la hipótesis narco.

🔴 Comenzó la audiencia: declara "El Americano" (9.10)

Es la tercera vez que Nicolás Soria declara en el juicio por la desaparición de Loan. En esta nueva audiencia, comenzó a hablar sobre la acusación por suministrarle drogas a Roberto Carlos Sotelo.

El Americano arrancó y buscó aclarar: “Jamás compré o consumí ninguna clase de estupefacientes con Sotelo, que es de lo que se me acusa. A él lo vi en tres oportunidades. La primera fue en su casa entre el 4 y 5 de agosto de 2024, una reunión de 15 minutos. La segunda vez a la semana siguiente, me citó él por supuesta información que tenía sobre Loan”.

Respecto al vínculo que mantuvieron, el imputado siguió explicando: “La tercera vez fue la más interesante, duró una hora y también me citó él insistentemente por información de Loan más precisa. Yo trataba de encontrar datos certeros como una prueba de vida”.

“Ellos (Roberto y su hermana Mónica Sotelo) provienen de un clan delictivo relacionado con los estupefacientes. Cuando quedaron grabados en un audio que podría incriminarlos, meses después generaron una contradenuncia hacia mi, para cubrir lo que ellos suponían que era un ilícito”, se defendió Soria.