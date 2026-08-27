Juicio por Loan: declaran los prefectos que custodiaron el hotel “Despertar Iberá”

Cuatro nuevos testigos fueron convocados a declarar en el juicio por la desaparición de Loan Peña. Se trata de tres efectivos de Prefectura y uno de la Policía Federal, quienes durante la investigación tuvieron contacto con la “banda del hotel”, el grupo de 10 acusados de interferir en la causa.

Convocados

Los citados de la Prefectura son Federico Exequiel Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Guillermina Verón Gómez. Además, también fue convocado el policía federal Lucas Matías González.

Durante la primera instancia, el testimonio que presentó mayor detalle es el de Natanael Escobar, quien custodió el hotel Despertar Iberá donde estuvieron varias personas que luego fueron acusadas por entorpecer la investigación.

Uno de los puntos de su testimonio está relacionado con Nicolás “El Americano” Soria, acusado de entorpecimiento y quien ayer declaró por tercera vez en el juicio. Según contó en su momento el prefecto, en su estadía en el hotel, el imputado aseguró pertenecer a Interpol y mostró una credencial con su nombre, aunque sin número identificatorio.

🔴 Cuarto intermedio (10.10)

🔴 Declara el suboficial Natanael Escobar (9.40)

🔴 Declaró uno de los efectivos de la Prefectura

Comenzó a hablar Federico Cabrera, quien explicó que en 2024 llegó a 9 de Julio junto a un móvil de Prefectura integrado por una oficial y dos custodios. Según su relato, lo primero que hicieron fue ir hasta el hotel Despertar Iberá.

“Esperábamos la llegada del dueño y, cuando bajamos de nuestro vehículo, salió por la puerta de atrás el señor (Nicolás) Soria. Nos preguntó que queríamos hacer, que no podíamos ingresar al hotel. Le pedimos que se identificara y se negó”, declaró.

“Después salió la abogada Elizabeth Cutaia y se entrevistó con nuestro encargado de sumario, quien le explicó que íbamos a hacer”, agregó y luego dijo que ingresaron cuando llegó el propietario del hotel.

“Yo iba atrás, recuerdo que el señor Soria empezó a mover sillas y mesas, tiró unas cortinas (banners) que cubrían la parte del frente del hotel que era una zona vidriada. El dueño se enojó, le dijo que se calme, porque iba a romper algo”. Después de eso, Cabrera comentó que se dirigió a la parte trasera del lugar para hacer custodia de los testigos, entre ellos tres menores.

De acuerdo a su testimonio, le dieron la orden de que identifique al hombre que se había negado (Soria). “Me exhibió un carnet de conducir de Florida”.

Consultado por el procedimiento de constatación, Cabrera dijo que fue en la parte alta del Hotel. Según contó, ni bien llegaron y se asentaron, Soria intentó subir con el argumento de que era personal de seguridad de la Fundación Dupuy: “Le pregunté a la señora rubia (Cutaia) y me respondió que solo era un colaborador para la causa”.

🔴 Arrancó la audiencia (9.10)