La severa advertencia a un abogado y la denuncia a un periodista en el juicio por Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes hizo este miércoles una severa advertencia al abogado Rodolfo “Fito” Baqué, al que señalaron de “obstruir” el desarrollo del debate por el esclarecimiento del caso Loan.

Baqué, defensor de la imputada Elizabeth Cutaia como supuesta integrante de la Fundación Dupuy y acusada de entorpecer la investigación, pretendía presentar una oposición en medio del análisis de la conveniencia o no de realizar un careo entre un testigo y otro acusado en el juicio.

Se trata del cruce entre “El Americano” Nicolás Soria –defendido por Marcelo Ponce- y el testigo Roberto Sotelo, quien acusó al foráneo de proporcionarle drogas para que le aporte datos sobre el supuesto paradero de Loan Danilo Peña.

Primero el juez Simón Bracco y luego el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, le indicaron a Baqué que era una incidencia ajena a su labor como defensor de Cutaia y que ese momento estaba reservado a la intervención de Ponce como representante de Soria, que luego protagonizó el careo con Sotelo.

Sin embargo, el abogado proveniente de Buenos Aires interfirió nuevamente en las palabras de los magistrados, ocasionando una reacción airada del juez Bracco al advertirle que causaría la suspensión del debate.

Baqué insistió, pero su interrupción fue cortada de modo tajante por una advertencia de Ceroleni: “¿Usted está procurando que el tribunal lo sancione?”.

Tenaz, aunque en voz baja, el abogado arremetió con una queja porque Bracco hablaba, a lo que el magistrado de General Roca interpuso un severo “¿Qué le está pasando a usted? ¿En qué momento cree usted que me tiene que dar la palabra a mí? Guarde silencio.”

“Aprenda a respetar al tribunal, el tribunal puede intervenir en el momento que quiera, tiene plenas facultades para dirigir el debate y hacer las observaciones, usted está obstaculizando la marcha de este debate; mire que le vengo tolerando un montón de actitudes con las que se demora culpa de su intervención”, fue la admonición concluyente del juez Ceroleni con la cual se zanjó la discusión.

PUEBLAS Y LA IMAGEN DE UN MENOR

Luego de la declaración del testigo Roberto Carlos Sotelo, una sorpresiva intervención de la Asesora de Menores, Rosana Leonor Marini, denunció el accionar del periodista Alejandro Pueblas por exhibir en una transmisión de streaming la imagen de una persona menor de edad que es testigo clave del caso Loan.

Se trata de una foto aportada por el Americano Soria y su defensor, Marcelo Ponce, que se filtró y llegó al periodista Pueblas, quien la mostró en su transmisión hecha en un canal personal. Es la imagen de hotel con la que el imputado pretendió contradecir lo manifestado por el periodista Cristian Balbo al señalar que el hotel de 9 de Julio estaba “tapiado”.

En su defensa, por afrontar un cargo de presunta privación ilegal de la libertad de testigos importantes de esta causa entre los cuales hay menores, Soria puso a disposición del tribunal esa fotografía que inmediatamente llegó a Pueblas, según expresó Marini tras ser anoticiada por la familia de Loan, según explicó.

En ese sentido advirtió por la ilegalidad de esa acción, pues está vigente una medida cautelar del Tribunal Oral Federal de Corrientes por el que se prohíbe a los medios masivos de comunicación, locales y nacionales, mostrar la imagen de menores que son parte del caso, con excepción de la víctima.

La preservación de los derechos de los niños y niñas, según expresó Marini, se vio vulnerada por esta publicación cuyas constancias dejó ante los magistrados.

CÓMO SIGUE EL JUICIO

Este jueves el debate por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña continuará con una audiencia en la que se espera la participación de los testigos Federico Ezequiel Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Guillermina Verón Gómez y Lucas Matías González.