No declaró la joven acusada de matar a su novio de una puñalada en Chaco

Este lunes continuó el proceso judicial, luego de conocerse el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, en manos de su pareja, identificada como V.C, de 25 años, en la ciudad de Resistencia, Chaco.

La joven se encuentra alojada en la Comisaría Decimoprimera de de esa ciudad por supuesto homicidio, y esta mañana fue trasladada hasta la sede de Fiscalía, donde finalmente no brindó su declaración.

Sin embargo, nombró como su abogado defensor a Marco Antonio Molero. Este martes seguirá el trámite del expediente.

Por otro lado, el cuerpo de la víctima fue velado y enterrado en el Cementerio Privado Parque Jazmín.

De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, ambos habrían mantenido una discusión momentos antes en la vivienda de Álvarez Guardia.

En ese contexto, la mujer le habría provocado una lesión con un arma blanca o un elemento similar, en el pecho.

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