Juicio por Loan: el comisario Maciel acusó a Laudelina Peña y pidieron un careo entre ambos imputados

Luego de disculparse con la madre de Loan Peña por no cumplir su promesa de encontrar al nene desaparecido en 2024, Walter Maciel afirmó que continuará con su declaración ante el Tribunal Oral Federal la semana que viene. Una vez que el imputado terminó de hablar, la abogada de Laudelina Peña, Monica Chirivín, planteó un careo entre su defendida y el ex comisario de 9 de Julio.

Ante la solicitud y el cierre de la audiencia, el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, adelantó que el planteo será escuchado en la próxima jornada de juicio, prevista para el miércoles 16. En esa fecha también están convocados para declarar como testigos Paula Bernini, Roberto Quiroz, Leonela Ávalos y Pablo Noceda.

El pedido de careo entre los imputados se dio en la semana en la que ambos prestaron declaración indagatoria. Tanto Maciel como Laudelina hablaron durante cerca de tres horas y, con sus versiones de los hechos, se apuntaron mutuamente.

La versión del accidente y sus contradicciones

En su paso frente al tribunal, Maciel declaró que Loan fue atropellado y los responsables son Carlos Perez, Victoria Caillava y Laudelina. Por otro lado, Peña fue la primera de las imputadas por la desaparición en hablar, fue así que negó la versión del accidente y remarcó actitudes “raras” del comisario.

“Estábamos todos desesperados buscando a Loan y el comisario le preguntaba a mi mamá (Catalina Peña) de qué cuadro de fútbol era”, declaró el martes Laudelina. Maciel, por su lado, intentó aclarar esto, dijo que no se dio en primera instancia y lo que buscaba era apaciguar la situación ante la desaparición.

Luego, hablándole directamente a Laudelina, el comisario dijo: “En todo momento desvió la investigación y los lugares de búsqueda. Usted sabé el mal que le hizo a la causa. Yo no me olvido, señora Peña”.

Es así que el careo entre Maciel y Laudelina podría permitir al tribunal contrastar las acusaciones cruzadas y profundizar sobre las contradicciones. La próxima audiencia será clave para avanzar en el esclarecimiento de las distintas versiones sobre la desaparición de Loan.



