Juicio por Loan: cinco testigos declaran sobre celulares, rastrillajes y la camioneta de los imputados

El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a cinco testigos para una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña. La jornada estará centrada en declaraciones que abarcan las primeras horas de búsqueda, el hallazgo de celulares y la presunta limpieza de la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Testigos

Los convocados para la audiencia son Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

La presentación de los cinco testigos se da luego de varias audiencias protagonizadas por las declaraciones de los imputados. Ahora, el tribunal presidido por Fermín Ceroleni busca ampliar el debate con distintos elementos relacionados a las primeras horas tras la desaparición del nene de 9 de Julio.

🔴 Brinda testimonio un enfermero (9.40)

Martín Antonio Robledo es un enfermero del hospital "Juan Romero" de 9 de Julio y fue parte del equipo sanitario que llegó a la casa de Catalina Peña el 13 de junio de 2024.

“A las 19 nos organizamos para ir al campo. Llegamos a las 19.15, ya había oscurecido y reconocí a la señora Caillava, habían varios vehículos. Le preguntamos qué pasó y nos contó que se perdió el nene. La notamos con tos”, relató.

“Después de eso recorrimos el naranjal con el equipo médico, ya era oscuro y después volvimos a la casa. En ese momento ya había mucha gente”, dijo sobre las primeras horas. También destacó que volvió al hospital a las 22.15: “Ya estaba de guardia Alicia Axson, no había pacientes en ese momento”.

Luego de esto, el fiscal Carlos Schaefer le marcó una contradicción al testigo e hizo que se leyera su declaración de la primera instancia de agosto de 2024. Ahí, Robledo dijo que a Caillava la notó normal y sin síntomas.

🔴 Declaró el testigo que encontró los celulares (9.30)

Habló Jorge Alfredo Delgado, vecino de 9 de Julio, quien halló dos celulares en un cesto de basura cerca de su casa, aproximadamente 10 días después de la desaparición de Loan. Uno estaba encendido y mostraba una imagen vinculada a un supuesto llamado de una enfermera que atendió a Caillava el 13 de junio de 2024.

“Me fui a tirar la basura y escuché que sonaba un teléfono. Me acerqué y encontré una bolsa de maíz, la abrí y estaban los celulares. Los saqué, uno sonó y me apareció la cara de Alicia Axson, una enfermera. Ahí llamé a un amigo gendarme y vinieron con los peritos”, dijo y afirmó que no vió quién los tiró.

Ante la consulta de por qué consideró importante avisar sobre los celulares, el testigo declaró que sabía que la enfermera había atendido a Caillava el día de la desaparición. Además, destacó que el lugar del hallazgo es un basural donde los vecinos de 9 de Julio arrojan sus residuos. “Todos vivimos cerca, Axson vive a media cuadra de mi casa”, explicó.



