Hallaron y secuestraron diez plantas de marihuana en plena vía pública de Corrientes

Durante un patrullaje de rutina la localidad de Tabay, personal de la Policía de Corrientes secuestró este miércoles diez plantas de marihuana que se encontraban abandonadas en la vereda de una de las calles.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 10:00, cuando efectivos pertenecientes a la Comisaría Distrito Tabay realizaban tareas de vigilancia preventiva por el área urbana.

En ese marco, los agentes observaron sobre la vía pública la presencia de ejemplares vegetales con características morfológicas compatibles con la especie cannabis sativa.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Tras verificar los ejemplares, el personal actuante procedió al secuestro preventivo de un total de diez plantines.

Posteriormente, los elementos incautados fueron trasladados a la sede de la dependencia policial local, donde se iniciaron las actuaciones sumariales de rigor y los trámites correspondientes para poner lo actuado a disposición de la fiscalía y la magistratura judicial interviniente.