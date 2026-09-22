Juicio por Loan: Paula Bernini habló de los miedos de Macarena y del rol de “El Americano”

El juicio por Loan Peña se reanudó en Corrientes con cuatro testimonios sobre episodios clave de la investigación. La primera en declarar es Paula Bernini, la periodista que permaneció 59 días en 9 de Julio mientras cubría el caso para TN. También están convocadas una policía y dos testigos que hablarán sobre la visita de Victoria Caillava al hospital.

Testigos

Para la nueva audiencia está convocada Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a Caillava el 13 de junio de 2024 a causa de una crisis de tos. Sin embargo, también se presentará ante el Tribunal Oral Federal Deisy Leonela Ávalos, quien esa misma noche estuvo en la guardia junto a su hija y negó los síntomas de la imputada.

Por otro lado, también fue citada Yamila Cándida Alegre, sargento de la Policía de Corrientes que participó junto a la perra Kira en el rastreo del botín de Loan. Además, luego de varias reprogramaciones, declara la periodista de TN, Paula Bernini.

🔴 Bernini: Macarena y el rol de "El Americano"

Paula Bernini reconstruyó la primera entrevista con Macarena Peña en un encuentro convocado por Nicolás “El Americano” Soria. “Nos manifestó que Laudelina inventó la versión del accidente”, declaró la periodista sobre la información que le dio la prima de Loan e hija de la imputada.

“No era la Macarena con la que yo hablaba fuera de cámara”, recordó y agregó que la vio temerosa. “Entendí que lo que estaba contando era una contradicción con lo que había declarado su mamá. Entonces, se entendía esa actitud. Me acuerdo que le pregunté si estaba bien y me dijo que sí”.

En este sentido, respecto a la situación de Macarena, Bernini aseguró que en un encuentro anterior le preguntó si confiaba en El Americano. “Ella me dijo textual: ´Es el único que nos da una mano´. Así que descarté que confiaba”, sostuvo.

De todos modos, la periodista sintió que la entrevista “estaba muy hablada”. De acuerdo a lo que relató, Soria tenía un papel con preguntas y ayudaba a Macarena cada vez que se olvidaba de algún dato. La fiscalía fue directa y le consultó si el imputado le indicó cómo hacer la nota: “Intentó, pero yo le dije que no hacía entrevistas con preguntas establecidas y le devolví el papel”.

Además, Bernini también se reunió con Macarena en el hotel Despertar del Iberá, por lo que en la audiencia pudo describir el hospedaje donde se encontraban los menores testigos, acompañados por los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy.

Para este punto de la reconstrucción, Lauldelina ya estaba detenida. Por lo tanto, Bernini contó la angustia de Macarena luego del traslado de su madre a la cárcel de Ezeiza. También puntualizó sobre los intentos impulsados por la fundación para que cambiaran la representación legal del abogado Jose Codazzi.

“Macarena de repente se hizo cargo de una nena y de un nene (hermanos). Tenía a la madre detenida, al padrastro detenido, estaba a cargo de un abuelo porque también el abuelo estaba ahí. De repente pasó a estar completamente desamparada. Ahora, yo creo que gran parte de los miedos de Macarena, y no estoy diciendo ‘El Americano’ ni nadie en particular, se los implantaron. ¿Miedo a qué? ¿A los periodistas?”, cuestionó Bernini.

🔴 Comenzó a declarar la periodista Paula Bernini (9.30)

Paula Bernini es la periodista que permaneció 59 días en 9 de Julio mientras cubría el caso para TN. Durante ese período, entrevistó a varios de los protagonistas del caso antes de sus detenciones, entre ellos Victoria Caillava, Carlos Pérez y Laudelina Peña.

Al arribar a la localidad, el 18 de junio, la periodista fue hasta la Ruta 123 por un allanamiento de la Policía en campos cercanos al domicilio de Catalina Peña. Según contó, después de una salida al aire, quiso ir al baño y la llevaron hasta un comedor que estaba cerrado. Ante esto, la periodista pidió permiso para ingresar a una casa, aunque la mujer que la atendió le indicó que estaban con refacciones y le sugirió que consultara con las personas que estuvieron en el almuerzo.

Fue así que, según relató Bernini, le señalaron la casa de Pérez y Caillava. “Me atendió él, quien gentilmente me hizo pasar y me dijo que estaba mal porque había vivido una situación fea en una manifestación. Ese mismo día los entrevisté en una nota que duró media hora”, recordó la testigo.

Sobre la entrevista, la periodista contó: “Estaban muy angustiados, ella lloraba. Las preguntas que hice fueron las que me salieron en ese momento y noté que sus respuestas eran espontáneas. Todo el tiempo se iban complementando. Caillava me dijo que fue ella quien llamó a la comisaría y dio la noticia del nene desaparecido”.

En ese mismo encuentro, Peréz le mencionó que estaba más tranquilo ya que había llevado sus vehículos a la comisaría, porque unos vecinos lo estaban acusando de haberlos lavado. “Me explicó que tenía miedo de que le plantaran algo”.

Ante las preguntas de la fiscalía por las conductas de los imputados durante la entrevista, la periodista describió a Pérez como verborrágico. “Él hablaba mucho más, estaba firme en su relato”.

Por otro lado, Bernini también habló de su entrevista con Laudelina, tía de Loan e imputada por su desaparición. “Salió con una camioneta a las 19, ella estaba extenuada por otra nota. Me acuerdo que quienes manejaban nos dijeron que se tenían que ir, subieron las ventanillas y se fueron”. Sobre quienes se llevaron a Laudelina, la periodista sostuvo: “era gente que decía ser de la Fundación Dupuy”.