Abogados reclaman la necesidad de cobertura de salud y aguardan la aprobación de la ley

Al menos 300 abogados de Corrientes esperan que la Cámara de Senadores de Corrientes apruebe la Ley que establece la voluntariedad de afiliación al Instituto de Obra Social para Abogados y Procuradores (Iosap). Reclaman la necesidad de cobertura de salud y "más solidaridad", indicó a Hoja de Ruta uno de los abogados, Juan Manuel Henain (MP 8178).

"Hay una problemática que en realidad queja a todo nuestro ámbito que se sabe que es de público conocimiento que se refiere a la obra social de los abogados", indicó Henain. El profesional indicó que: "La obra social IOSAP establece la obligatoriedad del pago por cada inicio de expediente judicial o presentación en cualquiera de las causas judiciales y otros trámites". Cualquiera sea, tiene un costo de $5000 por trámite.

"Nosotros lo que planteamos es que queremos que sea voluntario, que se modifique. La ley establece la obligación de este pago a los trabajadores, a los abogados, también a los procuradores y nosotros lo que buscamos es que sea voluntario. Es decir, que cada uno de los colegas pueda elegir libremente", agregó. Además, resaltó que la obra social cuenta con beneficios y convenios para casos de emergencia pero no atenciones sanitarias ni permite ingresos hospitalarios.

"El IOSAP no cumple con la finalidad para la cual fue creado. Es decir, nosotros no tenemos una prestación de servicio. La ley lo que estableció hace 50 años es que se crea este instituto para la asistencia médica e integral, como también seguridad social y previsional para todos los abogados y procuradores y eso no se cumple", sostuvo.

Actualmente el Senado de la provincia de Corrientes trata una ley que viene de la Cámara de Diputados con 300 firmas de abogados de toda la provincia. Ya tuvo media sanción en septiembre y los abogados y abogadas esperan sea aprobada a la brevedad. "No estamos en contra de Iosap o de los beneficios que ofrece porque a algunas personas les parece bien, nosotros pedimos una atención médica porque entendemos que es nuestro derecho", dijo Henain.

Mirá la nota completa