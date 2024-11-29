"El mundialito", el documental sobre el universo del fútbol de talla baja llegó a Moscú. En diálogo con Hoja de Ruta, el cineaste Marcel Czombos, explicó detalles de la presentación en el "12th Bienal Breacking Down Barriers" hace algunas semanas.

"Esta producción anda paseando por el mundo, le anda muy bien, le anda muy bien el formato del documental. Ya es nuestro 15 festival internacional, así que estamos recontra orgullosos y sorprendidos también", explicó en Hoja de Ruta.

"En verdad uno hace un documental no para andar paseando por los festivales sino para mostrar, para visibilizar una realidad", dijo el profesional. Czombos adelantó que estará viajando a Turquía y a Estambul con la propuesta.

El profesional además valoró la posibilidad de recorrer diferentes partes del mundo en medio de una crisis para el sector audiovisual en Argentina.

El documental busca por medio del cine y el fútbol combatir la discriminación y generar un reconocimiento y empatía en la sociedad. Se debe a que a lo largo de la historia les personas de baja talla (acondroplasia) fueron tratados de forma desigual, injusta y con prejuicios tanto en las pantallas como en su vida cotidiana.

