13º Marcha del Orgullo LGBTIQNB en Corrientes: "Es un espacio de resistencia y contención"

Este sábado, Corrientes se unirá para celebrar la 13° Marcha del Orgullo, convocada por Orgullo Corrientes, una organización apartidaria que surge de la necesidad de alzar la voz ante la vulneración de derechos en el contexto actual. Walter Hakanson, miembro de la Comisión Organizadora, explicó a Hoja de Ruta que este "es un espacio de resistencia y contención".

"La Marcha del Orgullo, así como lo fue en Buenos Aires, no solamente es un grito de lucha, sino que también es motivo de celebración para todas las disidencias", mencionó.

"Nosotros nos adherimos a dos de las consignas que vienen de la marcha de Buenos Aires, que es Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya. Esto tiene que ver con la integridad de una vivencia trans. No solamente el cupo laboral, sino también lo que es vivienda, discriminación, y todas las problemáticas que atraviesa hoy la comunidad trans", sostuvo.

La marcha comenzará a las 16 en Plaza Sargento Cabral y recorrerá las calles y la costa correntina, culminando en el Parque Camba Cua con un gran número de feriantes y artistas disidentes.

"Hoy más que nunca, la sociedad tiene que estar unida en comunidad. No que sea solamente la Marcha del Orgullo, sino que podamos unirnos a jubilados, estudiantes. En las diferentes luchas que venimos viendo a lo largo del año y a lo largo de los años también. Unirnos y hacer frente entre todos juntos. Porque es lo importante y yo creo que es algo que Corrientes tiene muy arraigado: unirse en comunidad", sostuvo Hakanson.

Mirá la nota completa