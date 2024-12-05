Se vienen las elecciones en la Asociación Correntina Interprofesional

En la Asociación Correntina Interprofesional se realizarán elecciones de nuevas autoridades el día 7 de diciembre, en la sede central ubicada por Tucumán y Rivadavia.

Pablo Roldán , candidato a Presidente y Juan Tomás Pruyas, candidato a tesorero, dialogaron en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre los detalles de las elecciones.

"Esta asociación nuclea la pasión que tenemos los profesionales (de diferentes carreras) por el fútbol", destacó Roldán.

Además, comentó que en la actualidad es fundamental realizar "modificaciones estatutarias" para llevar a cabo distintos proyectos como "una liga femenina y una categoría master".

Por último dijeron que la asamblea arracará a las 8 y concluirá a las 13 aproximadamente.

La lista N° 10 Blanca y Celeste está compuesta por:

Comisión Directiva

Presidente: Pablo Roldán Vice Pte.: Santiago Lezcano

Secretario: Pablo Fernández

Tesorero: Juan Tomas Pruyas

Pro tesorero: Nicolás Riveira

1° Vocal titular: Miguel Rojas Aguirre

2° Vocal titular: Héctor Abel Ramírez

3° Vocal titular: Angel Antonio Ramírez

1° Vocal suplente: Guillermo Cao

2do Vocal Suplente: Gabriel Pardo

REVISORES DE CUENTAS: Presidente: Sergio Morel Dia

1° Vocal: Guillermo García

2° Vocal: Alan Aquíno

Entre sus propuestas se destaca:

Modernización de la aci y eliminar la burocracia administrativa

Creación de la liga femenina y de la categoría master

Reformas reglamentarias y estatutarias

Prensa exclusiva de ACI

Inversión en el predio para mejorar las canchas, ampliar parrillas y quinchos

Trabajar con los demás predios para el mejoramiento de las canchas

