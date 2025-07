Buscan agravar las penas por trata de personas: "Hay que abordar el tema integralmente"

"Hay que abordar el tema integralmente", señaló Juan Brügge, diputado nacional por Córdoba de la Democracia Cristiana, integrante del bloque Hacemos por Argentina. En Hoja de Ruta, contó detalles de su proyecto que es uno de los presentados en el Congreso Nacional tras la desaparición de Loan Peña.

"Este proyecto ya lo veníamos trabajando desde hace tiempo y decidimos avanzar a raíz de las diferentes especulaciones jurídicas sobre el destino de Loan, las figuras que están actualmente en el Código Penal y las afirmaciones sobre la posibilidad de que hubiese un vacío legal según las hipótesis", destacó en torno a cómo surgió la iniciativa legislativa.

El proyecto de ley tiene como objetivo reprimir con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona. Ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

"En Europa ya desde hace un par de años han dictado nuevas normativas en donde se amplía el concepto de trata. No solamente circunscrito a la posibilidad de la explotación, sino también a otras situaciones en donde el consentimiento, la libertad y la disponibilidad de la persona se vean afectadas", explicó. El legislador señaló que en la ley actual, no se encuentran contemplados los matrimonios que son convenidos o las adopciones que se dan por circunstancias de presión y vulnerabilidad de las personas.

El proyecto de Brügge contempla la trata de personas para adultos y menores. Esa es una de las diferencias sustanciales con el proyecto de ley que actualmente aborda la Cámara de Senadores y que fue aprobada en general pero está sujeta a modificaciones en lo particular para este miércoles. "En menores se agrava, por supuesto. Nosotros ampliamos y con eso quedan cubiertas todas las situaciones y no quedamos a la interpretación de los jueces que digan que sí o que no", sostuvo.

El legislador destacó que el proyecto de Carolina Losada que está en el Senado "no se contrapone con el nuestro para nada porque están en figuras jurídicas diferentes, se puede complementar perfectamente".

Una realidad que atraviesa fronteras en Argentina

Brügge señaló que el caso de Loan "ha venido a ser una punta de lanza pero sabemos que en la República Argentina, por lo que nos han manifestado los expertos, hay problemas de trata interna, no tanto externa".

"Hay provincias que están bajo una situación de vulnerabilidad muy grande. Lamentablemente con el caso Loan se han abierto todas estas situaciones y debates", sostuvo.

"Todos queremos que Loan aparezca, ero también es importante discutir todas estas cuestiones integralmente porque debe haber varios Loans que no se han visibilizado", remarcó.

