Diógenes González sobre la Ley de Glaciares: "Sostenemos una mirada productivista"

Tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el correntino Diógenes González se refirió al alcance de la medida. El legislador de la Unión Cívica Radical defendió los cambios y sostuvo que permiten compatibilizar producción y cuidado ambiental.

Modificaciones en la Ley 26.639

La iniciativa, aprobada con 137 votos a favor, introduce modificaciones sobre cómo se regulan los glaciares y las zonas periglaciares. Entre otros puntos, otorga a las provincias la facultad de definir qué áreas integran el inventario protegido.

En este contexto, González habló con “O sea, digamos” y explicó que la ley protege a los glaciares, pero habilita análisis técnicos en áreas cercanas. “La diferencia es que se abre la posibilidad de hacer estudios sobre las zonas aledañas (periglaciares)”, afirmó.

Además, el diputado remarcó una línea enfocada en el desarrollo de las provincias. “Nosotros sostenemos una mirada productivista, hay que darle oportunidad al empleo”, expresó.

Por tal motivo, señaló la necesidad de encontrar un equilibrio entre la preservación ambiental y el crecimiento económico. Como ejemplo, comparó la actividad minera en Argentina con la de países vecinos. “Chile exporta 60 mil millones de dólares al año; Argentina 6 mil millones y la cordillera es la misma”, sostuvo.

Clima político en el Congreso

Por otra parte, el legislador se refirió al clima político en el Congreso y lo calificó como “enrarecido”. Mencionó que existe diálogo y debate, pero las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la situación económica influyen en generar tensión.

En ese sentido, advirtió que el malestar social crece cuando se combinan dificultades económicas con cuestionamientos a los políticos. “Cuando la plata no alcanza, empiezan a molestar más los hechos de corrupción”, afirmó.

Finalmente, González destacó la postura de su espacio político en el tratamiento de iniciativas legislativas. “En todos los proyectos que sean positivos para Corrientes vamos a estar a favor”, concluyó.

