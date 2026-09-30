Juicio por Loan: el abogado de Alan Cañete le respondió al fiscal Schaefer y negó la “banda del hotel”

El defensor de Alan Cañete en el juicio por la desaparición de Loan Peña le respondió al fiscal Carlos Schaefer y rechazó la existencia de la supuesta “banda del hotel”. Durante una entrevista con “O sea, digamos”, Martín Leiro sostuvo que su asistido llegó a 9 de Julio enviado por la Fundación Dupuy y aseguró que las pruebas reunidas en el debate respaldan su inocencia.

Cañete y su relación en la causa

“No hay banda del hotel, hay miembros enviados por la Fundación Dupuy para colaborar en 9 de Julio. Eso es lo que consta en la causa, por eso mi asistido va a ser absuelto”, afirmó Leiro.

Cañete es uno de los 17 imputados que son juzgados en el debate por la desaparición de Loan. Siete personas están acusadas por la sustracción y ocultamiento del niño, mientras que otras diez enfrentan cargos por el entorpecimiento de la investigación.

En relación con su defendido, Leiro recordó que Cañete habló durante más de tres horas y aceptó preguntas de la fiscalía. “Se defendió de todo lo que le imputan”, dijo el abogado y también resaltó que los 41 testigos que declararon hasta ahora no aportaron elementos que permitan vincularlo con un delito.

“La persona que hizo el análisis de los teléfonos fue el comisario general (Fabio) Pirrone, a quien le hice una sola pregunta: ¿Usted detectó algún delito? Y me dijo que no”, destacó.

Cañete declaró el 24 de junio (fue el primer imputado en hablar) y aseguró haber llegado desde Buenos Aires bajo la aprobación de Ramón Dupuy. Además, rechazó la acusación de ser parte de un grupo que buscó desviar la investigación.

Los cruces con el fiscal Schaefer

A lo largo de las audiencias que comenzaron en junio, Leiro estableció una marcada crítica al accionar de la fiscalía, y en la entrevista apuntó a las declaraciones públicas de Schaefer, quien días atrás lo acusó de obstaculizar el debate con sus intervenciones.

“No sé por qué dice que ‘esos dos abogados (él y Rodolfo Baqué) vienen a obstaculizar’”, planteó Leiro y explicó que sus intervenciones también apuntan a conocer qué pasó con Loan y dónde está el niño.

Bajo ese argumento, el abogado justificó sus preguntas aunque los interrogantes excedan la acusación específica contra Cañete. “La segunda razón por la que viajo a Corrientes es porque quiero saber qué pasó con Loan”, dijo.

Leiro subrayó que busca aprovechar testimonios que puedan aportar información sobre el niño. “Si se puede ir más allá de quién se lo llevó y quién lo ocultó, yo quiero saber qué pasó y dónde está, para darle una respuesta a su familia”, expresó.

“Preguntarle a un testigo si tiene algo más que aportar, ¿esto es entorpecer?”, planteó y aclaró: “Yo no apunto a una rivalidad con el fiscal, no me interesa, pero están desaprovechando testigos clave. Sabemos quién se lo llevó, está a la vista, pero ¿qué hicieron con el nene? ¿Dónde está? ¿Lo vamos a encontrar?.

Por último, Leiro confirmó que Dupuy tiene una audiencia fijada en el juicio y deberá declarar ante el tribunal. “Él los mandó, fueron acreditados. Están los chats de sus comunicaciones con Cañete y cómo este le pasaba novedades todos los días. Va a decir la verdad”, concluyó.

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