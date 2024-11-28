Sigue cortada una ruta por las lluvias e iniciaron el proceso para su reparación

La Dirección Provincial de Vialidad informó este jueves que la Ruta provincial N° 52 no se encuentra habilitada para el ingreso a la localidad correntina de Pueblo Libertador.

A su vez, comunicó que la obra de reparación respectiva se encuentra en proceso de licitación. "Una vez adjudicada y cuando las condiciones climáticas lo permitan, se procederá a la ejecución de los trabajos para reanudar el tránsito normal", señalaron desde el organismo.

En tanto, su titular, Luis Cardoso, brindó detalles al respecto, indicando que la razón fue el colapso de una alcantarilla debido a intensas lluvias.

“Ya tuvimos un problema cuando llovió 300 mm y después 200 mm a principio de marzo”, recordó el funcionario y añadió que en los últimos días “llovió en un periodo corto 220 mm y se carga muy rápido la zona”.

Para dar respuesta a la situación indicó que “la idea es poner caños de menor diámetro para que circule el agua y se habilite la zona” ya que sabemos que “en la zona Sur y Centro tuvimos valores con más de 100 mm por hora, cuando el diseño histórico está armado para soportar 30 mm por hora”.

Por ello, Cardoso sostuvo que “se está empezando a diseñar con ese tipo de números de lluvia por hora y a la vez, se duplican las zonas de escurrimiento”.