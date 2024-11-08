Día del empleado municipal: como funcionaran los servicios

Este viernes la Municipalidad de Corrientes informa que varias dependencias comunales no brindarán atención al público debido a la celebración del Día del Empleado Municipal, aunque se mantendrán activos servicios esenciales y de guardia para garantizar el funcionamiento de áreas clave.

A través de la Ordenanza N°1944, cada 8 de noviembre es un día no laborable para empleados municipales. Por esta razón, la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), el Centro Emisor de Licencias de Conducir, el Tribunal de Faltas, la Caja Municipal de Préstamos y otras oficinas administrativas municipales permanecerán cerradas y retomarán sus actividades el lunes 11 de noviembre. Tampoco estarán abiertas las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), ni habrá atención en los puntos SUBE. Además, no se cobrará estacionamiento medido en la ciudad.

Servicios esenciales y operativos que continuarán funcionando

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se asegura la prestación del servicio de recolección de residuos en ambas zonas de la ciudad, así como la recolección diferenciada de materiales reciclables en los barrios que cuentan con este sistema.

La Dirección General de Defunciones tendrá un servicio de guardia para atender trámites urgentes de 7 a 19 en la oficina de calle 25 de Mayo 1178. Esta guardia abarcará gestiones como inhumaciones, introducción de cenizas y traslados urgentes. Los cementerios San Juan Bautista y Laguna Brava estarán abiertos para el público de 7 a 17.

Apertura parcial de ferias, paseos de compras y centros turísticos

Los mercados de Abasto (El Piso) y Productos Frescos estarán cerrados, pero los Paseos de Compras de la ciudad abrirán sus puertas de 9 a 21. Asimismo, las Ferias de la Ciudad operarán normalmente en las ubicaciones habituales: plaza República del Perú, plazoleta Los Inmigrantes, predio de Larrea al 3400 en Laguna Seca, y plaza Evita.

Desde la Subsecretaría de Turismo informaron que los Centros de Informes Turísticos atenderán en modalidad de guardia este viernes 8 en los siguientes horarios:

Terminal: 7 a 13 y 16 a 20

Plaza Vera: 8 a 20

Paseo del Puerto: 13:30 a 21:30

Finalmente, se confirma que las áreas operativas de Tránsito, Guardia Urbana, Transporte y barrido de calles seguirán prestando sus servicios con personal de guardia, garantizando la seguridad y el orden en la ciudad durante este día especial para los empleados municipales.