Aconsejan a viajeros vacunarse contra la Fiebre Amarilla

El Ministerio de Salud Pública, recordó la importancia de la vacunación contra la Fiebre Amarilla ante el movimiento turístico por fiestas de fin de año y vacaciones.

En el 2024, hubo casos confirmados en Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Perú, por lo que se insiste en reforzar las medidas preventivas y mantener la vigilancia activa para evitar la proliferación de la enfermedad.

“La recomendación para viajeros es tener puesta la vacuna antiamarílica. En Corrientes, se coloca en todos los centros de salud y vacunatorios de la provincia. La misma, se aplica una vez en la vida, no necesita refuerzo. El que no se vacunó se debe vacunar y, si alguno tiene alguna patología, tiene que consultar a su médico sí puede hacerlo”, explicó la directora general de Epidemología, Angelina Bobadilla.

Cabe indicar que debe ser administrada al menos diez días antes de arribar a destino, en quienes no presenten contraindicaciones o precauciones. En estos casos, una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.

Personas que viajan

Aquellos que tienen de 9 meses a 59 años, que no hayan recibido la vacuna previamente, deben aplicarse el esquema de dosis única al menos diez días antes de arribar al destino.

En las personas con riesgo aumentado de efectos adversos potencialmente graves asociados a la vacunación, se recomienda no viajar a destinos con transmisión activa del virus de la Fiebre Amarilla. Si el viaje fuera impostergable, el equipo de salud deberá evaluar la conveniencia de indicar la vacunación y emitir una orden médica para recibir la vacuna.

Precauciones

Quienes integran los grupos que se detallan a continuación tienen un riesgo aumentado de efectos adversos potencialmente graves asociados a la vacunación. Para estos casos, se recomienda no viajar a destinos con transmisión activa de Fiebre Amarilla. Si el viaje fuera impostergable, un profesional de salud deberá evaluar la conveniencia de indicar la vacunación y emitir una orden médica para recibir la misma.

Edad 6 a 8 meses

Edad igual o mayor a 60 años

Infección asintomática por VIH y recuento de linfocitos T CD4+ entre 200 to 499/mm3 (15-24% del total en menores 6 años de edad)

Embarazo

Lactancia: entre el nacimiento y los 8 meses exclusivamente, podrán transmitir el virus a través de la lactancia humana.

Tener en cuenta

Evitar las picaduras de los mosquitos mediante la utilización de repelentes, usar vestimenta clara de mangas largas y pantalones largos al ingresar en áreas silvestres. Además, se recomienda el uso de telas mosquiteras en puertas y ventanas. El repelente debe usarse en abundancia y renovar la aplicación periódicamente, en especial, si se estuvo en contacto con agua o si transpira en abundancia.

Evitar la permanencia en espacios abiertos durante las horas de mayor circulación de mosquitos. Si bien la mayor actividad se da durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, también puede picar durante la noche si en la casa hay alguna luz encendida o en otros momentos del día si no se alimentó.

Reforzar las medidas de protección personal en caso de ingresar en zonas silvestres o áreas naturales protegidas durante el día, momento de mayor actividad de los que transmiten Fiebre Amarilla en el ciclo silvestre.

Evitar la reproducción del Aedes aegypti que puede transmitir Fiebre Amarilla eliminando recipientes en desuso que puedan acumular agua, o protegiendo aquellos que no se puedan eliminar (dándolos vuelta o cubriéndolos).

Recordar que la aplicación de insecticidas es una medida que sólo elimina a los mosquitos adultos pero no a los otros estadios del mosquito (huevos, larvas y pupas). Como este insecticida no tiene efecto residual, si no se eliminan o protegen los contenedores que actúan como potenciales criaderos, a los pocos días habrá nuevamente.