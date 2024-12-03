Cortarán un tramo de la Ruta 12 por trabajos de reparación

Vialidad Nacional dio a conocer este martes que interrumpirán el tránsito de la Ruta nacional 12 por trabajos de reparación de una alcantarilla que fue erosionada por las lluvias.

Se trata del tramo ubicado en el km 621,7 que está entre el límite de Corrientes y la localidad de La Paz (Entre Ríos).

La misma, estará cortada durante el miércoles entre las 7:00 y las 15:00.

Por tal motivo, se solicita a los conductores prever desvíos y planificar sus viajes con antelación para evitar inconvenientes.