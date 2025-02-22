El Papa Francisco aceptó la dimisión de Andrés Stanovnik como arzobispo de Corrientes

Según las normativas de la Iglesia Católica, al cumplir 75 años, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, presentó su renuncia al Papa la cual fue finalmente aceptada.

El pasado 15 de diciembre cuando Stanovnik celebró su cumpleaños fue cuando anunció su dimisión al Vaticano. De esta manera el monseñor José Adolfo Larregain, hasta ahora arzobispo coadjutor, pasó a ser automáticamente el nuevo arzobispo de Corrientes.

Hay que recordar que en noviembre de 2024, en el marco de la entrega de la distinción de Ciudadano Ilustre al arzobispo emérito, Domingo Salvador Castagna, Larregain comentó en una entrevista al respecto de su nuevo cargo: "El sentimiento más profundo que vivo es el del agradecimiento. Cuando fui designado en esta Arquidiócesis yo no lo esperaba. Para mí fue realmente una bendición poder pasar de Reconquista (Santa Fe), donde fui obispo durante seis años, a Corrientes, que es otro mundo y lo digo en el sentido positivo. Es diferente porque este pueblo tiene valores propios realmente extraordinarios, que hacen a la fe".

José Adolfo Larregain

Andrés Stanovnik nació en Buenos Aires el 15 de diciembre de 1949, en el seno de una familia de inmigrantes eslovenos. El 2 de septiembre de 1978 fue ordenado sacerdote en el santuario porteño de Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya. El 16 de diciembre de 2001, recibió la ordenación episcopal en la Catedral de la Inmaculada Concepción, de Reconquista. Seis años después, asumió como arzobispo de Corrientes en reemplazo de Domingo Salvador Castagna. El 27 de diciembre se convirtió en arzobispo emérito de Corrientes.